У столичній лікарні нетверезий чоловік напав з ножем на медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Лікарні швидкої медичної допомоги в Києві чоловік в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння напав з ножем на медичний персонал. Про це йдеться в повідомленні на сторінці київського комунального підприємства “Муніципальна охорона” в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
“Черговий інцидент на об’єкті „Лікарня Швидкої Медичної Допомоги“. Один з громадян, доставлених у стані традиційного „міксу“ — алкогольного та наркотичного сп’яніння одночасно — після надання йому медичної допомоги вихопив ніж та вчинив напад на медичний персонал”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією КП, інцидент відбувся в палаті інтенсивної терапії, де знаходяться люди у важкому стані.
Черговий наряд муніципальної охорони прибув на місце, заспокоїв порушника та передав його наряду поліції.
Як повідомляв УНН, на Київщині п’яна озброєна жінка напала на бригаду “швидкої”.