У столичній лікарні нетверезий чоловік напав з ножем на медиків

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Лікарні швидкої медичної допомоги в Києві чоловік в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння напав з ножем на медичний персонал. Про це йдеться в повідомленні на сторінці київського комунального підприємства “Муніципальна охорона” в соціальній мережі Facebook, передає УНН.