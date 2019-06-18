В столичной больнице нетрезвый мужчина напал с ножом на медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Больнице скорой медицинской помощи в Киеве мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал с ножом на медицинский персонал. Об этом говорится в сообщении на странице киевского коммунального предприятия "Муниципальная охрана" в социальной сети Facebook, передает УНН.
"Очередной инцидент на объекте "Больница Скорой Медицинской Помощи". Один из граждан, доставленных в состоянии традиционного "микса" - алкогольного и наркотического опьянения одновременно - после оказания ему медицинской помощи выхватил нож и совершил нападение на медицинский персонал", - говорится в сообщении.
По информации КП, инцидент произошел в палате интенсивной терапии, где находятся люди в тяжелом состоянии.
Дежурный наряд муниципальной охраны прибыл на место, успокоил нарушителя и передал его наряду полиции.
Как сообщал УНН, в Киевской области пьяная вооруженная женщина напала на бригаду "скорой".