У Дніпрі чоловік йшов визволяти затриманого товариша, примотавши до руки ніж
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Дніпрі чоловік примотав скетчем до руки ніж та йшов визволити затриманого товариша. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту патрульної поліції Дніпропетровської області у Facebook.
Так, 19 червня, близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення, що на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та проспекту Слобожанський біля ресторану невідомий з ножем напідпитку когось шукає.
Патрульні прибули за адресою і виявили чоловіка, який примотав скотчем до руки кухоний ніж.
“Він поводився агресивно, погрожував поліцейським та не реагував на вимоги заспокоїтися і покласти ніж на землю. У результаті після попередження про застосування зброї чоловіка затримали, забрали ніж, та надягли кайданки”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що таким чином чоловік хотів прийти на допомогу своєму товаришу, якого поліцейські затримали та доставили до відділку за хуліганство, а саме — чіпляння до перехожих з ножем у нетверезому стані.
На обох товаришів патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та ст.178 КУпАП (Перебування у п’яному вигляді у громадському місці).
Нагадаємо, у столичній лікарні нетверезий чоловік напав з ножем на медиків.