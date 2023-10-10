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В Дии появилась новая услуга для водителей: замена водительского удостоверения с доставкой

В Дии появилась новая услуга для водителей: замена водительского удостоверения с доставкой

Киев • УНН

 • 671952 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Дии тестируют услугу замена водительских прав с доставкой. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

«Не нужно думать, как забрать новое водительское удостоверение в сервисном центре МВД, искать свободное время и стоять в пробках. Теперь в Дії можно заказать доставку документа кур’ером или на отделение Укрпочты. Быстро и удобно», - пишет Федоров.

Детали

Он приглашает водителей присоединиться к бета-тестированию услуги. Она уже доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Также услугой могут воспользоваться автовладельцы, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение. 

Федоров отметил простоту сервиса. Чтобы им воспользоваться, нужно подать заявление в приложении, а затем либо забрать удостоверение в сервисном центре, либо вызвать курьера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: услугой шаринга авто в «действия» уже воспользовались 200 тысяч раз – МВД

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