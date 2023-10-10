У Дії з’явилася нова послуга для водіїв: заміна посвідчення водія з доставкою

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«Не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Тепер у Дії можна замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти. Швидко та зручно», - пише Федоров.

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Він запрошує водіїв долучитися до бета-тестування послуги. Вона вже доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також послугою можуть скористатися автовласники, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Федоров відзначив простоту сервісу. Щоб ним скористатися, потрібно подати заяву в застосунку, а потім або забрати посвідчення в сервісному центрі, або викликати кур’єра.

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