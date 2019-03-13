В ГФС засекретили сумму уплаченных налогов украинским ФК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Государственная фискальная служба отказалась назвать сумму уплаченных налогов украинскими футбольными клубами, передает УНН.
Так, ИА УНН обратился с информационным запросом к фискалам с просьбой сообщить, какую сумму налогов в 2018 году было уплачено четырьмя отечественными футбольными клубами "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Металлист 1925", "Карпаты" (Львов). Журналисты попросили ГФС предоставить указанную информацию в разрезе данных об уплате украинскими ФК ЕСВ, налога на доходы физических лиц, военного сбора.
Впрочем, в ГФС информировать общество о налогах отечественных ФК отказались, сославшись на отсутствие письменного согласия клубов на разглашение таких данных.
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Вместе с тем, просили ли фискалы согласия на распространение указанной информации у самых футбольных клубов УНН пока не известно.
Как писал УНН, ГФС пообещала потребовать объяснения в ФК "Динамо" (Киев) по неуплате налогов в так называемом "деле Лэнса".
Также напомним, по словам журналиста Сергея Болотникова, "Динамо" уклоняется от уплаты налогов через схему оффшорного финансирования.
"Как все происходит на самом деле: "Динамо" платит маленькую официальную зарплату - 1-2 тыс. долларов (в месяц), и из этой суммы выплачивает все налоги.
Основную же часть зарплаты "Динамо" платит через кипрский оффшор", - пояснил журналист.
По подсчетам эксперта Павловского, за пять лет "Динамо" недоплатило в пенсионный фонд более 440 млн грн, и еще 30 млн грн военного сбора - в государственный бюджет.