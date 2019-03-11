“Справа Ленса”: ДФС вимагає пояснень від “Динамо” через несплату податків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Офіс великих платників податків ДФС зобов’язав ФК “Динамо” (Київ) надати документальне підтвердження сплати столичним клубом податків із заробітної плати екс-гравця “Динамо” Джереймена Ленса. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
“Офісом направлено додатковий запит ТОВ "ФК "Динамо" Київ" про надання пояснень та документального підтвердження з порушених питань, та повідомлено ДФС, що у разі отримання матеріалів, які не підтверджують дані обліку підприємства, будуть вжиті заходи податкового контролю”, — повідомили у ДФС.
Нагадаємо, Ленс звинуватив “Динамо” у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати. Із такою заявою він звернувся до Палати вирішення спорів ФІФА.
Згідно із текстом документу, гонорари Ленсу платила офшорна компанія “Ньюпорт Менеджмент” (на рахунки нідерландського банку) і незначну частину з них — ТОВ “Динамо” Київ" (на рахунок в українському банку). Розмір компенсації валютної різниці футболіст визначив на рівні 19 315 евро. З рішення ФІФА вбачається, що різниця в обіцяних і фактичних виплатах Ленсу виникла через банкрутство “Надра Банку”, де у нього був відкритий рахунок, і з якого отримати зароблене екс-динамівцю так і не вдалося.
Крім того, у своїй офіційній заяві до ФІФА, футболіст завив, що “Динамо” в 2015 році не сплатило 3 431 268,89 грн податків, з яких 3 191 835,55 — ПДФО і 239 433,34 неоплачений військовий збір. Дані розрахунки провела міжнародна аудиторська компанія “GrantThornthon”.
У ФІФА, розглянувши податкову претензію футболіста, та погодилися з тим, що виходячи з сум контракту Ленса, українські податкові органи дійсно мали право вимагати від клубу погасити податки в зазначеному розмірі.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що офіційна зарплата динамівців декларується на рівні 18-20 тис. грн на місяць.
Також нагадаємо, що ветеран АТО звинуватив власників “Динамо” в несплаті близько 30 млн грн військового збору.