"Дело Лэнса": ГФС требует объяснений от "Динамо" из-за неуплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Офис крупных налогоплательщиков ГФС обязал ФК "Динамо" (Киев) предоставить документальное подтверждение уплаты столичным клубом налогов с заработной платы экс-игрока "Динамо" Джереймена Лэнса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
"Офисом направлен дополнительный запрос ООО "ФК "Динамо" Киев" о предоставлении объяснений и документального подтверждения по затронутым вопросам, и сообщено ГФС, что в случае получения материалов, которые не подтверждают данные учета предприятия, будут приняты меры налогового контроля", - сообщили в ГФС.
Напомним, Лэнс обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с зарплаты. С таким заявлением он обратился в Палату разрешения споров ФИФА.
Согласно тексту документа, гонорары Лэнсу платила оффшорная компания "Ньюпорт менеджмент" (на счета нидерландского банка) и незначительную часть из них - ООО "Динамо "Киев" (на счет в украинском банке). Размер компенсации валютной разницы футболист определил на уровне 19315 евро. Из решения ФИФА следует, что разница в обещанных и фактических выплатах Лэнсу возникла из-за банкротства "Надра Банка", где у него был открыт счет, и с которого получить заработанное экс-динамовцу так и не удалось.
Кроме того, в своем официальном заявлении в ФИФА, футболист завил, что "Динамо" в 2015 году не уплатило 3431 268,89 грн налогов, из которых 3191 835,55 - НДФЛ и 239 433,34 неоплаченный военный сбор. Данные расчеты провела международная аудиторская компания "GrantThornthon".
В ФИФА, рассмотрев налоговую претензию футболиста, и согласились с тем, что исходя из сумм контракта Лэнса, украинские налоговые органы действительно имели право требовать от клуба погасить налоги в указанном размере.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что официальная зарплата динамовцев декларируется на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.
Также напомним, что ветеран АТО обвинил владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.