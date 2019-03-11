"Дело Лэнса": ГФС требует объяснений от "Динамо" из-за неуплаты налогов

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 3074 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112993 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119883 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120207 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150751 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116785 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130473 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 74780 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 106940 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 93723 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 53962 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 118769 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 116799 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 150752 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 164901 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 176365 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 234406 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 112996 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 79820 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 100577 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104473 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104222 просмотра
Актуальное
"Дело Лэнса": ГФС требует объяснений от "Динамо" из-за неуплаты налогов

"Дело Лэнса": ГФС требует объяснений от "Динамо" из-за неуплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 21191 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Офис крупных налогоплательщиков ГФС обязал ФК "Динамо" (Киев) предоставить документальное подтверждение уплаты столичным клубом налогов с заработной платы экс-игрока "Динамо" Джереймена Лэнса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.

"Офисом направлен дополнительный запрос ООО "ФК "Динамо" Киев" о предоставлении объяснений и документального подтверждения по затронутым вопросам, и сообщено ГФС, что в случае получения материалов, которые не подтверждают данные учета предприятия, будут приняты меры налогового контроля", - сообщили в ГФС.

Напомним, Лэнс обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с зарплаты. С таким заявлением он обратился в Палату разрешения споров ФИФА.

Согласно тексту документа, гонорары Лэнсу платила оффшорная компания "Ньюпорт менеджмент" (на счета нидерландского банка) и незначительную часть из них - ООО "Динамо "Киев" (на счет в украинском банке). Размер компенсации валютной разницы футболист определил на уровне 19315 евро. Из решения ФИФА следует, что разница в обещанных и фактических выплатах Лэнсу возникла из-за банкротства "Надра Банка", где у него был открыт счет, и с которого получить заработанное экс-динамовцу так и не удалось.

Кроме того, в своем официальном заявлении в ФИФА, футболист завил, что "Динамо" в 2015 году не уплатило 3431 268,89 грн налогов, из которых 3191 835,55 - НДФЛ и 239 433,34 неоплаченный военный сбор. Данные расчеты провела международная аудиторская компания "GrantThornthon".

В ФИФА, рассмотрев налоговую претензию футболиста, и согласились с тем, что исходя из сумм контракта Лэнса, украинские налоговые органы действительно имели право требовать от клуба погасить налоги в указанном размере.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что официальная зарплата динамовцев декларируется на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.

Также напомним, что ветеран АТО обвинил владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы