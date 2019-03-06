Усі дані про податкові махінації "Динамо" передані Чеферіну - кандидат у президенти

- Сьогодні Ви є кандидатом в президенти України. Як і інші, у своїй програмі ви задекларували боротьбу за детінізацію економіки. Що містить у собі це поняття? Далі в цьому контексті ми хочемо поговорити трохи про футбол.

- Це комплексне поняття. І одна з ключових його складових - прозорість оподаткування. Оскільки ви самі згадали про футбол, я хочу сказати, що ще не бувши кандидатом у президенти, я намагався робити в цьому напрямку те, що вважав за необхідне.

Ви, напевно, знаєте, що я звертався в УЄФА з питання грубого порушення і нахабного ухилення від сплати податків з боку одного з флагманів українського футболу - столичного клубу "Динамо".

Власники клубу не платять податки у повному обсязі, у тому числі і військовий збір. Для цього ними придумана і реалізовується схема офшорного розрахунку з футболістами.

На мою думку, такі факти - неприпустимі. І тут є кілька аспектів. По-перше, це приниження і дискредитація іміджу українського футболу. По-друге, "Динамо" не перераховує в бюджет України серйозні суми військового збору, призначені для Збройних сил нашої країни за часів, я підкреслюю, відкритого військового протистояння з РФ.

Якщо провести аналогію, скільки податків заплатив ФК "Шахтар" і "Динамо", то я вам скажу, що бюджет України від столичного клубу недоотримав у межах півмільярда гривень точно.

А військовий збір - це дуже важливо, ми всі його платимо з наших зарплат. Чому "Динамо" має бути винятком? Кожен з платників податків перераховує ці 1,5%. І ті, хто працює, і пенсіонери теж.

- Про це вже не перший день пишуть і говорять журналісти. Але в "Динамо" заперечують претензії, посилаючись на результати перевірки ДФС.

- А ось як раз це мене обурює ще більше.

Виходить, що одні клуби у нас повинні платити податки, як годиться, а інші безкарно, з легкої руки поступливих податківців, йдуть у тінь. Це не правильно.

І я скажу більше - це має цікавити самих футболістів "Динамо" куди більше, ніж пресу. Адже сьогодні вони молоді і здорові хлопці, а завтра їм потрібно буде оформляти якісь документи, доводити легальність доходів, оформляти пенсію, зрештою. Але у них же копійчана офіційна зарплата, близько 20 тис. грн у місяць, решта - вся у конвертах. Сьогодні їм від цього не погано, але у майбутньому ще як відгукнеться.

В цілому, я вважаю, що з боку власників "Динамо" офшорно-податкові махінації - це злочин, за який має наступити кримінальна відповідальність через завдання державі мільйонних збитків.

Це розслідування повинні вести правоохоронні органи, економічна безпека України і поліція. Також прокуратура, у частині бездіяльності ДФС. Я розумію, чому податківці нічого не роблять. Просто, сам клуб "вирішує питання".

- Скільки клубів в Україні можуть здійснювати свою фінансову діяльність за такою ж офшорною схемою, як і "Динамо"?

- Такі, звичайно, є. Просто масштаб збитку від них набагато менший. Грубо кажучи, йдеться про сателіти, які дружні з ФК "Динамо", і беруть у них в оренду футболістів.

Безумовно, що вони змушені не все показувати. Адже, якщо вони взяли в оренду футболіста ФК "Динамо", у якого зарплата 10 тис. грн, і він прийшов в якийсь інший клуб Прем'єр-ліги, вони ж не можуть йому поставити 15 тис. грн? Відразу буде питання - у тому клубі він отримував менше, тут більше. Це автоматично провокує питання знову до "Динамо". Отже, такі клуби можуть занижувати гонорари футболіста, а Україна продовжує недоотримувати податки.

- Ви сказали, що зверталися з цим фактажем в УЄФА. Вам відповіли? Якщо так, то що саме?

- Ні, відповіді я поки не отримав. Але обов'язково буду писати ще, поки не отримаю належної реакції.

Футболісти, які грали в ФК "Динамо" (Київ), а потім повертаються на батьківщину, мають проблеми з податковими органами в своїх країнах. Нідерландський футболіст Джермейн Ленс, наприклад, вимагав від ФК погасити несплачені податки з його зарплати в Україні обсягом понад 3 млн грн. ФІФА, розглянувши скаргу, по суті, погодився з її аргументацією, але не став ухвалювати рішення, посилаючись на той факт, що українська ДФС не вимагає сплати зазначених податків.

Це якраз те, про що ми щойно говорили. Бездіяльність ДФС. Це питання я б навіть назвав більше політичним, ніж економічним, хоча і страждає передусім економіка країни.

На жаль, у нас корупція сьогодні процвітає. І тут, безумовно, є особисті інтереси чиновників, до яких приходять представники "Динамо" для врегулювання питання за винагороду.

- Якщо так, то знову-таки, чому тотальне мовчання з боку інших компетентних контролерів? Правоохоронців?

- Тому що в країні сьогодні потрібно міняти все: зверху і до низів. У нас є великі проблеми, але ми сподіваємося, що поступово ми будемо таку практику приховування викорінювати.

Якби були чесні чиновники - ми б давно зробили прорив, і Європа нам би позаздрила. Але поки рука руку миє, говорити про зміни на краще не доводиться.

- Дякую за розмову.

Нагадаємо, як писав УНН, раніше футбольний журналіст Сергій Болотніков пояснив схему, завдяки якій "Динамо" ухиляється від податків.