Все данные о налоговых махинациях "Динамо" переданы Чеферину - кандидат в президенты

— Сегодня Вы являетесь кандидатом в президенты Украины. Как и другие, в своей программе вы задекларировали борьбу за детенизацию экономики. Что включает в себя это понятие? Дальше в этом контексте мы хотим поговорить немного о футболе.

— Это комплексное понятие. И одна из ключевых его составляющих — прозрачность налогообложения. Так как вы сами упомянули о футболе, я хочу сказать, что еще не будучи кандидатом в президенты, я пытался делать в этом направлении то, что считал необходимым.

Вы, наверное, знаете, что я обращался в УЕФА по вопросу грубого нарушения и наглого уклонения от уплаты налогов со стороны одного из флагманов украинского футбола — столичного клуба “Динамо”.

Собственники клуба не платят налоги в полном объеме, в том числе и военный сбор. Для этого ими придумана и реализовывается схема оффшорного расчета с футболистами.

По моему мнению, такие факты — недопустимы. И здесь есть несколько аспектов. Во-первых, это унижение и дискредитация имиджа украинского футбола. Во-вторых, “Динамо” не перечисляет в бюджет Украины серьезные суммы военного сбора, предназначенные для Вооруженных сил нашей страны во времена, я подчеркиваю, открытого военного противостояния с РФ.

Если провести аналогию, сколько налогов заплатил ФК “Шахтер” и “Динамо”, то я вам скажу, что бюджет Украины от столичного клуба недополучил в пределах полумиллиарда гривен точно.

А военный сбор — это очень важно, мы все его платим с наших зарплат. Почему “Динамо” должно быть исключением? Каждый из налогоплательщиков перечисляет эти 1,5%. И работающие, и пенсионеры тоже.

— Об этом уже не первый день пишут и говорят журналисты. Но в “Динамо” отрицают претензии, ссылаясь на результаты проверки ГФС.

— А вот как раз это меня возмущает еще больше.

Получается, что одни клубы у нас должны платить налоги, как положено, а другие безнаказанно, с легкой руки сговорчивых налоговиков, уходят в тень. Это неправильно.

И я скажу больше — это должно интересовать самих футболистов “Динамо” куда больше, чем прессу. Ведь сегодня они молодые и здоровые ребята, а завтра им нужно будет оформлять какие-то документы, доказывать легальность доходов, оформлять пенсию, в конце концов. Но у них же копеечная официальная зарплата, около 20 тис. грн в месяц, остальная — вся в конвертах. Сегодня им от этого не плохо, но в будущем еще как аукнется.

В целом, я считаю, что со стороны собственников “Динамо” офшорно-налоговые махинации — это преступление, за которое должна последовать уголовная ответственность по причине нанесения государству миллионных убытков.

Это расследование должны вести правоохранительные органы, экономическая безопасность Украины и полиция. Также прокуратура, в части бездеятельности ГФС. Я понимаю, почему налоговики ничего не делают. Просто, сам клуб “решает вопросы”.

— Сколько клубов в Украине могут осуществлять свою финансовую деятельность по такой же оффшорной схеме, как и “Динамо”?

— Такие, конечно, есть. Просто масштаб ущерба от них намного меньше. Грубо говоря, речь о сателлитах, которые дружны с ФК “Динамо”, и берут у них в аренду футболистов.

Безусловно, что они вынуждены не все показывать. Ведь, если они взяли в аренду футболиста ФК “Динамо”, у которого зарплата 10 тис. грн, и он пришел в какой-то другой клуб Премьер-лиги, они ж не могут ему поставить 15 тыс. грн? Сразу будет вопрос — в том клубе он получал меньше, здесь больше. Это автоматически провоцирует вопросы опять к “Динамо”. Следовательно, такие клубы могут занижать гонорары футболиста, а Украина продолжает недополучать налоги.

— Вы сказали, что обращались с этим фактажом в УЕФА. Вам ответили? Если да, то что именно?

— Нет, ответа я пока не получил. Но обязательно буду писать еще, пока не получу надлежащей реакции.

Футболисты, которые играли в ФК “Динамо” (Киев), а затем возвращаются на родину, имеют проблемы с налоговыми органами в своих странах. Нидерландский футболист Джермейн Ленс, к примеру, потребовал от ФК погасить неуплаченные налоги с его зарплаты в Украине в размере более 3 млн грн. ФИФА, рассмотрев жалобу, по сути, согласилось с ее аргументацией, но не стало принимать решение, ссылаясь на тот факт, что украинская ГФС не требует уплаты указанных налогов.

Это как раз то, о чем мы только что говорили. Бездействие ГФС. Этот вопрос я бы даже назвал больше политическим, нежели экономическим, хотя и страдает в первую очередь экономика страны.

К сожалению, у нас коррупция сегодня процветает. И тут, безусловно, есть личные интересы чиновников, к которым приходят представители “Динамо” для урегулирования вопроса за вознаграждение.

— Если так, то опять-таки, почему тотальное молчание со стороны других компетентных контролеров? Правоохранителей?

— Потому что в стране сегодня нужно менять все: сверху и до низов. У нас есть большие проблемы, но мы надеемся, что постепенно мы будем такую практику укрывательства искоренять.

Если бы были честные чиновники — мы бы давно сделали прорыв, и Европа нам бы позавидовала. Но пока рука руку моет, говорить об изменениях к лучшему не приходится.

— Спасибо за разговор.

Напомним, как писал УНН, ранее футбольный журналист Сергей Болотников пояснил схему, благодаря которой “Динамо” уходит от налогов.