У ДФС засекретили суму сплачених податків українськими ФК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Державна фіскальна служба відмовилася назвати суму сплачених податків українськими футбольними клубами, передає УНН.
Так, ІА УНН звернувся із інформаційним запитом до фіскалів з проханням повідомити, яку суму податків у 2018 році було сплачено чотирма вітчизняними футбольними клубами: “Динамо” (Київ), “Шахтар” (Донецьк), “Металіст 1925”, “Карпати” (Львів). Журналісти попросили ДФС надати вказану інформацію у розрізі даних про сплату українськими ФК ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб, військового збору.
Втім, у ДФС інформувати суспільство про податки вітчизняних ФК відмовилися, пославшись на відсутність письмової згоди від клубів на розголошення таких даних.
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Разом з тим, чи просили фіскали згоди на поширення вказаної інформації у самих футбольних клубів УНН наразі не відомо.
Як писав УНН, ДФС пообіцяла витребувати пояснення у ФК “Динамо” (Київ) стосовно несплати податків у так званій “справі Ленса”.
Також нагадаємо, за словами журналіста Сергія Болотнікова, “Динамо” ухиляється від сплати податків через схему офшорного фінансування.
“Як все відбувається насправді: "Динамо" платить маленьку офіційну зарплату — 1-2 тис. доларів (на місяць), і з цієї суми виплачує усі податки.
Основну ж частину зарплати "Динамо" платить через кіпрський офшор”, — пояснив журналіст.
За підрахунками експерта Павловського, за п’ять років “Динамо” недоплатило в пенсійний фонд понад 440 млн грн, і ще 30 млн грн військового збору — в державний бюджет.