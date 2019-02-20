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В ГФС назвали основные случаи представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в 2019 году

В ГФС назвали основные случаи представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 8359 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В ГФС назвали основные случаи представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в 2019 году, передает УНН.

Обязанность по представлению налоговой декларации возникает при получении в течение отчетного (налогового) года доходов:
- от осуществления хозяйственной деятельности, полученных физическими лицами - предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) (ст. 177 Кодекса);
- от осуществления независимой профессиональной деятельности (ст. 178 Кодекса);
- иностранные доходы (п 170.11.1 Кодекса);
- в виде инвестиционной прибыли (п. 170.2 Кодекса);
- от лица, не являющегося налоговым агентом, кроме случаев прямо предусмотренных Кодексом (п.п. 168.2.1 Кодекса);
- в виде отдельных видов облагаемых доходов (прибылей), не подлежащих налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но не освобождены от налогообложения (п 168.1.3 Кодекса);
- от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (п.п. 164.2.5, п 170.1.5)
- в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества в пределах, подлежащих налогообложению (п. 174.3 Кодекса);
- в виде части доходов от операций с имуществом, размер которой определяется в соответствии с положениями ст 172 - 173 Кодекса (п 164.2.4 Кодекса);
- от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной, откормленная, выловленная, собранная, изготовлена, произведенная, обработанная и / или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, превышающих установленные Земельным кодексом Украины, и при условии реализации такой продукции другим физическим лицам (п 165.1.24 Кодекса);
- от продажи собственной продукции животноводства групп 15, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД, если их сумма совокупно за год превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года (п.п. 165.1.24 )
- суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями гражданско-правового договора при получении указанных доходов от физических лиц - плательщиков единого налога четвертой группы (п.п. 164.2.2 Кодекса).
- в размере суммы задолженности по заключенному налогоплательщиком гражданско-правовому договору, по которой истек срок исковой давности и которая превышает сумму, составляющую 50 процентов месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, кроме сумм налоговой задолженности, по которым истек срок исковой давности согласно разделу II настоящего Кодекса (п 164.2.7)
- в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, в порядке, установленном п "Д" п 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодекса (п "д" п 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодекса);
- в случае получения нецелевой благотворительной помощи от благотворителя - физического или юридического лица, если общая сумма полученной нецелевой благотворительной помощи в течение отчетного налогового года превышает ее предельный размер, установленный абзацем первым п 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодекса (п 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодекса);
- в виде благотворительной помощи на восстановление утраченного имущества и на другие нужды по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины, и которая предоставляется согласно п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодекса, в сумме, совокупно в течение отчетного (налогового) года превышает 500 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года (п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодекса);
- с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы, получаемые иностранцем, который в отчетном (налоговом) году получил статус резидента Украины (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодекса);
- при отчуждены недвижимого имущества по решению суда об изменении владельца и переходе права собственности на такое имущество (п. 172.5 ст. 172 Кодекса).

Напомним, ранее в ГФС назвали предельные сроки уплаты налогов.

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