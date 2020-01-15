В Госстате подсчитали процент подорожания алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За год стоимость водки в Украине выросла на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе 2019 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,01 грн, тогда как в декабре 2019 года — 92,25 грн.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла — на 4,8%. В январе 2019 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 63,2 грн, тогда как в декабре 2019 года — 66,3 грн.
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Выросла, также стоимость пива отечественного производства — на 11,7%, до 17,1 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Кроме того, за год в Украине достаточно ощутимо подорожала гречка — на 69%, до 27,7 грн за кг продукта, яблоки — на 73%, до 16,3 грн за кг, колбасы вареные первого сорта — на 6%, до 99 2 грн за кг.
При этом, подешевел рис — на 3,8%, до 22,8 грн за кг, мука пшеничная — на 0,8%, до 11,2 грн за кг, сало — на 1,1%, до 76,8 грн за кг, масло подсолнечное — на 1,9%, до 34,4 грн за кг.
Как писал УНН, украинцы предпочитают водке отечественного производства.
В ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис”.