У Держстаті порахували відсоток здорожчання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. За рік вартість горілки в Україні зросла на 1,3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні 2019 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,01 грн, тоді як у грудні 2019 року — 92,25 грн.
Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 4,8%. У січні 2019 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 63,2 грн, тоді як у грудні 2019 року — 66,3 грн.
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Зросла, також, вартість пива вітчизняного виробництва — на 11,7%, до 17,1 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
Крім того, за рік в Україні досить відчутно подорожчала гречка — на 69%, до 27,7 грн за кг продукту, яблука — на 73%, до 16,3 грн за кг, ковбаси варені першого гатунку — на 6%, до 99,2 грн за кг.
При цьому, подешевшав рис — на 3,8%, до 22,8 грн за кг, борошно пшеничне — на 0,8%, до 11,2 грн за кг, сало — на 1,1%, до 76,8 грн за кг, олія соняшникова — на 1,9%, до 34,4 грн за кг.
Як писав УНН, українці надають перевагу горілці вітчизняного виробництва.
До ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.