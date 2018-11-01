В госказны в октябре уменьшилось средств
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В течение октября сумма государственных средств на едином казначейском счете уменьшилась на 32% до 14,6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
"По состоянию на 1.11.2018 сумма средств на едином казначейском счете составляет 14 млрд 645 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, на едином казначейском счету по состоянию на 1 октября 2018 было 21 млрд 388 млн грн.
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В июле остатки на счету Госказначейства уменьшились на 78,8%.
Как сообщал УНН, государственный и гарантированный государством долг в сентябре 2018 в соответствии с декабрем прошлого года уменьшился на 2,2% или 1,65 млрд долл. США - до 74,66 млрд долл. США (2 трлн 112 800 000 000 грн)
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