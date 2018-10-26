Держборг у вересні зменшився на 2,2%

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Державний та гарантований державою борг у вересні 2018 року відповідно до грудня минулого року зменшився на 2,2% або 1,65 млрд дол. США - до 74,66 млрд дол. США (2 трлн 112,8 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, передає УНН.