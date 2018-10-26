Держборг у вересні зменшився на 2,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Державний та гарантований державою борг у вересні 2018 року відповідно до грудня минулого року зменшився на 2,2% або 1,65 млрд дол. США - до 74,66 млрд дол. США (2 трлн 112,8 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, передає УНН.
При цьому, за даними міністерства, протягом місяця (вересень до серпня 2018 року) державний та гарантований державою борг також зменшився на 0,26% у доларовому еквіваленті, а в гривневому – на 0,2%.
Зокрема, державний борг у вересні скоротився до 64,58 млрд дол. (1 трлн 827 млрд грн) з 64,71 млрд дол. (1 трлн 829 млрд) у серпні.
Як повідомляв УНН, за прогнозами Світового банку державний і гарантований державою борг України зменшиться з 67,2% у цьому році до 64,8% у 2019 році.