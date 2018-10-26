Госдолг в сентябре уменьшился на 2,2%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108407 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116368 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154806 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148037 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138229 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129046 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173857 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141696 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145432 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Госдолг в сентябре уменьшился на 2,2%

Госдолг в сентябре уменьшился на 2,2%

Киев  •  УНН

 • 8921 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Государственный и гарантированный государством долг в сентябре 2018 года в сравнении с декабрем прошлого года уменьшился на 2,2% или 1,65 млрд долл. США - до 74,66 млрд долл. США (2 трлн 112,8 млрд грн). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает УНН.

При этом, по данным министерства, в течение месяца (сентябрь к августу 2018 года) государственный и гарантированный государством долг также уменьшился на 0,26% в долларовом эквиваленте, а в гривневом - на 0,2%.

В частности, государственный долг в сентябре сократился до 64,58 млрд долл. (1 трлн 827 млрд грн) с 64,71 млрд долл. (1 трлн 829 млрд) в августе.

Как сообщал УНН, по прогнозам Всемирного банка, государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшится с 67,2% в этом году до 64,8% в 2019 году.

Украинские Национальные Новости

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