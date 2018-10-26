Госдолг в сентябре уменьшился на 2,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Государственный и гарантированный государством долг в сентябре 2018 года в сравнении с декабрем прошлого года уменьшился на 2,2% или 1,65 млрд долл. США - до 74,66 млрд долл. США (2 трлн 112,8 млрд грн). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает УНН.
При этом, по данным министерства, в течение месяца (сентябрь к августу 2018 года) государственный и гарантированный государством долг также уменьшился на 0,26% в долларовом эквиваленте, а в гривневом - на 0,2%.
В частности, государственный долг в сентябре сократился до 64,58 млрд долл. (1 трлн 827 млрд грн) с 64,71 млрд долл. (1 трлн 829 млрд) в августе.
Как сообщал УНН, по прогнозам Всемирного банка, государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшится с 67,2% в этом году до 64,8% в 2019 году.