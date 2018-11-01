У держскарбниці у жовтні поменшало коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом жовтня сума державних коштів на єдиному казначейському рахунку зменшилася на 32% до 14,6 млрд грн. Про це зазначається у повідомленні Державної казначейської служби України, передає УНН.
"Станом на 1.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 млрд 645 млн грн", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, на єдиному казначейському рахунку станом на 1 жовтня 2018 року було 21 млрд 388 млн грн.
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Протягом липня залишки на рахунку Держказначейства зменшилися на 78,8%.
Як повідомляв УНН, державний та гарантований державою борг у вересні 2018 року відповідно до грудня минулого року зменшився на 2,2% або 1,65 млрд дол. США - до 74,66 млрд дол. США (2 трлн 112,8 млрд грн)
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