У Мінфіні назвали причину низьких залишків на рахунку казначейства

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмірі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого єдиного казначейського рахунку. Про це у Facebook написала в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.

“Станом на початок серпня на гривневому Єдиному казначейському рахунку дійсно було 2 млрд грн, однак додатково на валютних рахунках ДКСУ станом на 1 серпня є еквівалент 20,9 млрд грн (які в стандартному звіті по ДКСУ на початку місяця не відображаються) і, зважаючи на поденний план серпня, Мінфін не мав причин продавати валюту. Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмірі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР”, — написала Маркарова.

Вона запевнила, що загальна ліквідність є достатньою, ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно. І будуть йти вчасно.

Нагадаємо, за місяць залишки на рахунку Держказначейства зменшилися на 78,8%.

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