В Минфине назвали причину низких остатков на счету казначейства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Невыполнение запланированных на первый квартал 2018 7года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого единого казначейского счета. Об этом в Facebook написала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
“По состоянию на начало августа на гривневом Едином казначейском счете действительно было 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ по состоянию на 1 августа есть эквивалент 20,9 млрд грн (которые в стандартном отчете по ГКСУ в начале месяца не отображаются) и, исходя из подневного плана августа, Минфин не имел причин продавать валюту. Конечно невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого ЕКС”, - написала Маркарова.
Она заверила, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя. И будут уходить вовремя.
Напомним, за месяц остатки на счету Госказначейства уменьшились на 78,8%.