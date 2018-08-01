В Минфине назвали причину низких остатков на счету казначейства

“По состоянию на начало августа на гривневом Едином казначейском счете действительно было 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ по состоянию на 1 августа есть эквивалент 20,9 млрд грн (которые в стандартном отчете по ГКСУ в начале месяца не отображаются) и, исходя из подневного плана августа, Минфин не имел причин продавать валюту. Конечно невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого ЕКС”, - написала Маркарова.

Она заверила, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя. И будут уходить вовремя.

Напомним, за месяц остатки на счету Госказначейства уменьшились на 78,8%.