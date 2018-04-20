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В продпотребслужбе рассказали, как украинцам защитить потребительские права

Киев • УНН

 • 13606 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Если человек приобрел испорченный товар, он должен сначала обратиться к продавцу данного товара с жалобой и только потом, если требования потребителя удовлетворены не были, необходимо обращаться с соответствующим заявлением к Госпродпотребслужбе. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Госпродпотребслужбы Олег Кобельков.

В продпотребслужбе рассказали, как украинцам защитить потребительские права

“В Законе Украины „О защите прав потребителей“ есть две святые статьи. Эта статья 8, которая рассказывает о правах потребителей в случае приобретения ими некачественной продукции, и статья 9, которая рассказывает о правах потребителей в случае приобретения качественной продукции (то есть потребитель вправе отказаться и от качественной продукции). Кроме того, потребители имеют право на получение информации, то есть до покупки товара человек должен получить ту информацию, которая не заставит ее жалеть о покупке”, — сказал Кобельков.

Как пояснил он, в соответствии с этими нормами, потребитель может самостоятельно защитить свои права (не обращаясь к государству). Фактически законодательство предусматривает два уровня защиты: осведомленность потребителей и реализации их права в формате “потребитель и бизнес”.

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“Человек имеет право без какого-либо контроля прийти к бизнесу и сказать, что у него возникли проблемы с определенным товаром, сдать его или заменить и тому подобное. Вторая линия защиты — человек идет к Госпродпотребслужбе, предоставляет заявление в письменной форме, и тогда осуществляется проверка, и предприятие штрафуется. Но к Госпродпотребслужбе человек может обращаться только в случае, если предприниматель отказался выполнить законное требование потребителя. Кроме того, потребитель должен обязательно оставить жалобу в книге жалоб, чтобы доказать, что он пытался защитить свои права самостоятельно”, — подчеркнул Кобельков.

Справка УНН.

Ст.8 “Права потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего качества” Закона “О защите прав потребителей” — если потребитель приобрел товар, недостатки которого было обнаружены в течение гарантийного периода, он имеет выбор несколько альтернатив: безвозмездное устранение нарушений, пропорциональное уменьшение цены и если он самостоятельно или с помощью третьего лица смог сделать ремонт — возмещение убытков, возврат средств или замена товара на другой. Но это возможно только в случае, когда потребитель предъявляет расчетный документ, который продавец обязательно должен выдать потребителю.

9 Закона “О защите прав потребителей”. У вас есть право, если вы хотите обменять рабочий товар (в случае приобретения непродовольственного товара), который по определенным причинам не удовлетворил потребителя — своими качествами, цветом, габаритами и т.д. на другой аналогичный товар, имеющийся у предпринимателя, но если он его не использовал и не были повреждены ярлыки и упаковка и только при наличии расчетных документов.

За защитой своих прав потребитель может обратиться к Госпродпотребслужбе или к ее територильному органу, написав заявление с указанием места приобретения продукта, адреса и названия производителя с приложением документов или их копий (медицинская справка, расчетный документ и т.п.), подтверждающие такие нарушения (при наличии).

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