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У продспоживслужбі розповіли, як українцям захистити споживацькі права

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Якщо людина придбала зіпсований товар, вона повинна спершу звернутися до продавця цього товару зі скаргою і лише потім, якщо вимоги споживача задоволені не були, необхідно звертатись із відповідною заявою до Держпродспоживслужби. Про це у коментарі УНН повідомив начальник відділу департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Олег Кобельков.

У продспоживслужбі розповіли, як українцям захистити споживацькі права

“У Законі України „Про захист прав споживачів“ є дві святі статті. Це стаття 8, яка розказує про права споживачів у разі придбання ними неякісної продукції, та стаття 9, яка розповідає про права споживачів у разі придбання якісної продукції (тобто споживач має право відмовитись і від якісної продукції). Крім того, споживачі мають право на отримання інформації, тобто до купівлі товару, людина має отримати ту інформацію, яка не змусить її жалкувати про покупку”, — сказав Кобельков.

Як пояснив він, відповідно до цих норм, споживач може самостійно захистити свої права (не звертаючись до держави). Фактично законодавство передбачає два рівня захисту: обізнаність споживачів та реалізації їх права у форматі “споживач і бізнес”.

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“Людина має право без будь-якого контролю прийти до бізнесу і сказати, що вона має проблеми із певним товаром, здати його або замінити тощо. Друга лінія захисту — людина йде до Держпродспоживслужби, надає заяву у письмовій формі, і тоді здійснюється перевірка, і суб’єкт господарювання штрафується. Але до Держпродспоживслужби людина може звертатись лише у разі, якщо підприємець відмовився виконати законну вимогу споживача. Крім того, споживач має обов’язково лишити скаргу у книзі скарг, щоб довести те, що він намагався захисти свої права самостійно”, — наголосив Кобельков.

Довідка УНН.

Ст.8 “Права споживачів у разі придбання товарів неналежної якості” Закону “Про захист прав споживачів” — якщо споживач придбав товар, недоліки якого було виявлено впродовж гарантійного періоду, він має на вибір кілька альтернатив: безоплатне усунення порушень, пропорційне зменшення ціни та якщо він самостійно або за допомоги третьої особи зміг зробити ремонт — відшкодування збитків, повернення коштів або заміна товару на інший. Але це можливо лише у випадку, коли споживач пред’являє розрахунковий документ, який продавець обов’язково має видати споживачу.

Ст.9 Закону “Про захист прав споживачів”. У вас є право, якщо ви хочете обміняти робочий товар (у разі придбання непродовольчого товару), який з певних причин не задовільнив споживача — своїми якостям, кольором, габаритами тощо на інший аналогічний товар, наявний у підприємця, але якщо він його не використовував та не були пошкоджені ярлики й упакування та лише при наявності розрахункових документів.

За захистом своїх прав споживач може звернутись до Держпродспоживслужби або до її територільного органу, написавши заяву із зазначенням місця придбання продукту, адреси та назви виробника з додаванням документів чи їх копій (медична довідка, розрахунковий документ тощо), що підтверджують такі порушення (за наявності).

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