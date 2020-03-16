В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей

"С сегодняшнего дня, от 00:00, согласно распоряжению Кабмина, временно закрыты почти 100 пунктов пропуска с украинской стороны", - напомнил Демченко.

Он добавил, что в почти 50 пунктах пропуска прекращается пешеходное сообщение, а также с 00:00 запрещен въезд в Украину иностранцам, за исключением отдельных категорий.

"Ситуация на границах также осложняется тем, что подобные мероприятия осуществляют и сопредельные страны. В частности, если рассматривать направление границы с Польшей, польская сторона от вчера, 00:00, закрыла ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Фактически и вчера, и на данный момент, функционирует три пункта пропуска: "Рава-Руська - Хребенное", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорогуск", - рассказал представитель.

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По его словам, из-за уменьшенного количества пунктов пропуска весь поток людей, которые пытаются пересечь украинскую-польскую границу на въезд и выезд из Украины, идет исключительно на этих направлениях, что приводит к увеличению очередей.

"Если рассматривать пункты пропуска "Рава-Руська" и "Ягодин", то никаких проблем там не было. Осложнения было на направлении украинского пункта пропуска "Краковец", с польской стороны "Корчева", - отметил собеседник.

Он сообщил, что из-за того, что прекращено пешеходное сообщение на пункте пропуска "Шегини - Медика", то люди, которые пытались в пешем порядке пересечь границу, все направились на польский пункт пропуска "Корчева", где категория пункта пропуска - автомобильная.

"Когда состоялось накопление людей в пешем порядке, то сначала польская сторона распределяла людей в транспортные средства, преимущественно в автобусы, следовавшие в направлении Украины. В дальнейшем украинские пограничники организовали сотрудничество с органами местной власти, мы согласовали ситуацию с польской стороной... органы местной власти выделяют несколько автобусов, а польская сторона не возражает въеду на свою территорию для того, чтобы забрать людей, которые в пешем порядке ожидают пересечение границы. В общем известно, что на утро, таким способом забрали около 500 человек", - рассказал Демченко.

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На вопрос о том, возможна ли ситуация, когда кто-то не успеет пересечь границу, представитель ГПСУ отметил, что сейчас "ситуация довольно необычная, как для Украины, так и для Польши".

"Но мы постоянно отслеживаем эту ситуацию. Конечно, если люди будут накапливаться на въезд в пешем порядке, то украинская сторона будет проводить все возможные меры, чтобы забрать людей на въезд в Украину", - рассказал Демченко.

"На 7 утра было известно о том, что еще около 100 человек в пункте пропуска "Корчева" ожидают в пешем пересечении границы. Фактически, работа проводилась относительно того, чтобы автобусы их забирали. И также на ПП "Корчева" на въезд в Украину находилось около 200 легковых автомобилей - по информации, предоставленной польской стороной. На выезд на 7 утра легковых транспортных средств на всех трех направлениях не было значительного скопления", - добавил он.

Напомним, до 3 апреля из 230 пограничных пунктов в Украине пропуска будет работать 123, для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.