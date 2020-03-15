В Україні з’явилася інтерактивна карта роботи пунктів пропуску

КИЇВ. 15 березня. УНН. Нова митниця запустила інтерактивну карту, на якій визначено, які саме пункти пропуску на час карантину знаходяться у робочому стані, а які зачинені. Про це написав у Facebook голова Держмитниці Максим Нефьодов, інформує УНН.