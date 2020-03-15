В Україні з’явилася інтерактивна карта роботи пунктів пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Нова митниця запустила інтерактивну карту, на якій визначено, які саме пункти пропуску на час карантину знаходяться у робочому стані, а які зачинені. Про це написав у Facebook голова Держмитниці Максим Нефьодов, інформує УНН.
"Нова митниця підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску — закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Так, на карті червоним визначені пункти пропуску, які не працюють, а зеленим працюючі. Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення.
Також Нефьодов розповів, як потрапити в України з сусідніх країн:
До України з Польщі можна потрапити лише на автомобілі через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краківець". Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Декілька автобусів стоять в черзі з польської сторони, але поки не ясно, чи випустять їх поляки.
Зі Словаччини - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.
З Угорщини - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.
З Молдови - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.
З Білорусі - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.
З Румунії - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. (автомобільний ПП "Солотвино" закритий).
"Вантажних перевезень це не стосується", - додав Нефьодов.
Нагадаємо, у Державній митній службі розповіли актуальну інформацію про наявне сполучення із іншими країнами та роботу пунктів пропуску на кордоні як для громадян України, так і для представників бізнесу.