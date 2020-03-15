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В Україні з’явилася інтерактивна карта роботи пунктів пропуску

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Нова митниця запустила інтерактивну карту, на якій визначено, які саме пункти пропуску на час карантину знаходяться у робочому стані, а які зачинені. Про це написав у Facebook голова Держмитниці Максим Нефьодов, інформує УНН.

"Нова митниця підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску — закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Так, на карті червоним визначені пункти пропуску, які не працюють, а зеленим працюючі. Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення.

Також Нефьодов розповів, як потрапити в України з сусідніх країн:

До України з Польщі можна потрапити лише на автомобілі через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краківець". Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Декілька автобусів стоять в черзі з польської сторони, але поки не ясно, чи випустять їх поляки.

Зі Словаччини - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.

З Угорщини - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.

З Молдови - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.

З Білорусі - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.

З Румунії - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. (автомобільний ПП "Солотвино" закритий).

"Вантажних перевезень це не стосується", - додав Нефьодов.

Нагадаємо, у Державній митній службі розповіли актуальну інформацію про наявне сполучення із іншими країнами та роботу пунктів пропуску на кордоні як для громадян України, так і для представників бізнесу.

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