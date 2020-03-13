На митниці розповіли про сполучення між країнами під час карантину для бізнесу та громадян

Так, митники нагадали, що 16 березня з 00:01 Україна закриє кордон для іноземних громадян на 2 тижні.

“Що робити далі — вирішить РНБО в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу Covid-19 у світі”, — написали у пресслужбі.

Зазначається, що іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зможуть потрапити до України.

На запитання, “чи зможуть громадяни України повернутись додому у зв’язку з закриттям кордону? Як швидко це потрібно зробити?”, у пресслужбі відомства зазначили наступне:

“Так, зможуть. По поверненню з країн, де зараз вирує коронавірус, українці проходитимуть процедуру обсервації (у разі виявлення симптомів вірусу). Через три доби закривається регулярне авіасполучення. Громадян України просять впродовж цього часу повернутися додому. Усім, хто не встигатиме з об’єктивних причин це зробити, рекомендують звернутися до українських консульств. Таких співвітчизників повертатимуть додому окремими нерегулярними рейсами”, — написали митники.

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Зокрема, митники зауважили, що закриття Україною кордону не торкнеться вантажних перевезень.

“Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень. Здорова економіка, стабільне постачання сировини і критичного імпорту, виконання експортних контрактів допомагають забезпечувати виконання соціальних функцій як державним апаратом, так і свідомим бізнесом”, — повідомили у пресцентрі.

Щодо в’їзду до України водіїв вантажних автомобілів, транзитного транспорту та екіпажів суден та літаків, на митниці зазначили, що вони “зможуть заходити на територію України, але будуть піддаватись медичному огляду”.

Щодо сполучень для вантажних перевезень, які будуть працювати на час карантину, митники повідомили наступне:

“Працюватимуть всі великі пункти пропуску, в тому числі основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів.

Держмитслужба переслідувала інтереси бізнесу, подаючи до Кабміну перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. Бізнес не має постраждати”.

Стосовно сполучення із країнами-сусідами, на митниці зазначили, що Словаччина “з 8-ої ранку обмежила для іноземців в’їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів”.

У свою чергу Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою, починаючи з неділі, 15 березня, з 12 години ночі.

На митниці зазначили, що стосовно вантажних перевезень країнами Європи є специфіка у обмеженнях, в залежності від окремих країн:

Кордон Італія — Словенія: Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також із Словенії до Італії.

Кордон Хорватія — Словенія: Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії.

Кордон Угорщина — Словенія: Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини.

Кордон Австрія — Словенія: На даний момент немає ніяких обмежень.

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Стосовно питання інформації щодо того, на які пункти пропуску (ПП) прямувати вантажівкам, допоки РНБО не затвердив перелік ПП, які будуть закриті на час карантину, на митниці порадили перевізникам обирати для перетину кордону ті ПП, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

“Разом з тим, доцільно відслідковувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час. Зі свого боку, ми оперативно інформуватимемо про відповідні рішення, ухвалені країнами-сусідами”, — зазначили у пресслужбі відомства.

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Зокрема, на митниці зазначили, що закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій.

“Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП „Шегині“, зможе заїхати/виїхати через ПП „Краківець“ Галицької митниці”, — повідомили у держмитслужбі.

На питання “як митниця перевірятиме гуманітарні вантажі” у відомстві повідомили, що це буде відбуватись “за пришвидшеною процедурою. Протягом одного дня”.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, немає пневмонії CoViD-19.