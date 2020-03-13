Закриття кордону для іноземців: українці матимуть змогу повернутися на Батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Усі громадяни України, які перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися в країну. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу, передає УНН.
"Усі громадяни України, які перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну, але в тих країнах, в яких сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити певні процедури обсервації", - сказав Данілов.
За його словами, за тиждень всі пункти пропуску мають бути забезпечені експрес-тестами для виявлення коронавірусу.
"Це буде стосуватися всіх пунктів перетину кордону, які залишаться на той час в нашій країні, й обов’язково всі медичні установи будуть мати ці тести", - розповів Данілов.
Як повідомлялося, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні.