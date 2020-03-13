З 17 березня Україна закриє авіасполучення з іншими країнами - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З 00:00 17 березня Україна тимчасово припинить пасажирське авісполучення з іншими країнами, про це в ефірі телеканалу Newsone повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.
“Закриття пасажирського сполучення — повністю авіа. Якщо ми говоримо для суходолу, то наші громадяни будуть мати можливість повертатися на територію нашої держави”, — сказав Дмитро Разумков.
Він додав, що пункти перетину українського кордону на суходолі, а саме — залізничне, морське та пункти автомобільного перетину будуть відкриті.
Додамо, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов журналістам за підсумками засідання РНБО.