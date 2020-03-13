Через коронавірус закриття ПП на кордонах буде більш "жорстким", ніж планувалося - Аваков

“Ми готували 49 пунктів наземного пропуску, але зараз ця пропозиція буде більш жорсткою. Остаточне рішення буде прийняте на РНБО”, — заявив очільник МВС.

До цього його пропозицію щодо обмеження пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю підтримав уряд.

“Із значним поширенням у світі випадків захворювання на коронавірус і високим рівнем транскордонної міграції населення України та іноземців, Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки ще 10 березня цю ситуацію назвала загрозливою і надала пропозиції. У зв’язку з цим, на виконання пункту 7 протокольного рішення позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС було розроблено цей проект розпорядження з метою обмеження пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобігання загроз занесення і поширення на території України небезпечної хвороби COVID-19”, — сказав міністр.

Він також запропонував доручити МЗС довести позицію до відома дипломатичних представників іноземних держав та України, а МОЗ спільно з адміністрацією ДПСУ після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пункту пропуску через державний кордон та пункту контролю, внести на розгляд КМУ пропозиції щодо відновлення діяльності в таких пунктах пропуску по часу.

“У мене є перелік, який ми напрацювали з колегами, пропоную його доопрацювати і затвердити після того, як буде прийнято рішення на РНБО щодо деяких принципових питань”, — додав міністр.

Своєю чергою очільник Мінфіну Ігор Уманський зазначив, що “щодо партій, які зараз вивозяться, відповідних засобів захисту, протокольне доручення негайно митниці зупинити оформлення, друге — суть ми розуміємо, що Арсен Борисович має на увазі і для чого. Ми хотіли б уважно подивитись, щоб ми не зупинили торгівельні вантажі”.

Аваков також додав, що громадяни України зможуть повернутися додому з-за кордону.

“Зараз у нас 43 тис. громадян України, які тимчасово виїхали на короткий термін і повинні повернутись. Ми бачимо і вважаємо, що кожен з них має право вернутись, ми їх чекаємо”, — сказав він.

Уряд підтримав окремо пропозицію Авакова і Уманського.

Додамо, Словаччиною ухвалено рішення з метою обмеження поширення коронавірусу з 7:00 13 березня припинити громадські міждержавні перевезення до/з Словацької Республіки на всіх пунктах перетину кордону у всі сусідні країни. Відмінено курсування поїздів (вагонів) у міжнародному сполученні із Словацькою Республікою. Додаткові режимні заходи запроваджує і Румунія.