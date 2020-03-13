Через коронавірус закриття ПП на кордонах буде більш "жорстким", ніж планувалося - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав проект розпорядження про обмеження у деяких пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю. Відповідну пропозицію на розгляд уряду вніс голова МВС Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Ми готували 49 пунктів наземного пропуску, але зараз ця пропозиція буде більш жорсткою. Остаточне рішення буде прийняте на РНБО”, — заявив очільник МВС.
До цього його пропозицію щодо обмеження пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю підтримав уряд.
“Із значним поширенням у світі випадків захворювання на коронавірус і високим рівнем транскордонної міграції населення України та іноземців, Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки ще 10 березня цю ситуацію назвала загрозливою і надала пропозиції. У зв’язку з цим, на виконання пункту 7 протокольного рішення позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС було розроблено цей проект розпорядження з метою обмеження пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобігання загроз занесення і поширення на території України небезпечної хвороби COVID-19”, — сказав міністр.
Він також запропонував доручити МЗС довести позицію до відома дипломатичних представників іноземних держав та України, а МОЗ спільно з адміністрацією ДПСУ після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пункту пропуску через державний кордон та пункту контролю, внести на розгляд КМУ пропозиції щодо відновлення діяльності в таких пунктах пропуску по часу.
“У мене є перелік, який ми напрацювали з колегами, пропоную його доопрацювати і затвердити після того, як буде прийнято рішення на РНБО щодо деяких принципових питань”, — додав міністр.
Своєю чергою очільник Мінфіну Ігор Уманський зазначив, що “щодо партій, які зараз вивозяться, відповідних засобів захисту, протокольне доручення негайно митниці зупинити оформлення, друге — суть ми розуміємо, що Арсен Борисович має на увазі і для чого. Ми хотіли б уважно подивитись, щоб ми не зупинили торгівельні вантажі”.
Аваков також додав, що громадяни України зможуть повернутися додому з-за кордону.
“Зараз у нас 43 тис. громадян України, які тимчасово виїхали на короткий термін і повинні повернутись. Ми бачимо і вважаємо, що кожен з них має право вернутись, ми їх чекаємо”, — сказав він.
Уряд підтримав окремо пропозицію Авакова і Уманського.
Додамо, Словаччиною ухвалено рішення з метою обмеження поширення коронавірусу з 7:00 13 березня припинити громадські міждержавні перевезення до/з Словацької Республіки на всіх пунктах перетину кордону у всі сусідні країни. Відмінено курсування поїздів (вагонів) у міжнародному сполученні із Словацькою Республікою. Додаткові режимні заходи запроваджує і Румунія.