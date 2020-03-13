На кордоні за добу перевірили майже 114 тис. людей: трьом провели тест на коронавірус

КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час проведення температурного скринінгу в межах посилених заходів для недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції 12 березня фахівці перевірили майже 114 тис. осіб, які в’їжджають на територію України. У трьох іноземців виявили підозру на захворювання, утім результати тестів на наявність COVID-19 виявились негативними. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.