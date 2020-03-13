На кордоні за добу перевірили майже 114 тис. людей: трьом провели тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час проведення температурного скринінгу в межах посилених заходів для недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції 12 березня фахівці перевірили майже 114 тис. осіб, які в’їжджають на територію України. У трьох іноземців виявили підозру на захворювання, утім результати тестів на наявність COVID-19 виявились негативними. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
“Минулої доби, 12 березня, прикордонники перевірили 113 889 осіб. 3 іноземців з підозрою на захворювання виявлено у авіаційному пункті пропуску "Бориспіль“. Стосовно даних осіб медики провели експрес-тест на наявність COVID-19. За результатами тесту коронавірусну інфекцію не підтверджено”, — зазначили в ДПСУ.
Прикордонники також повідомили, що Словацька Республіка запровадила обмеження з метою запобігання поширенню коронавірусу.
Додаткові режимні заходи запроваджує і Румунія.
“Через консультаційний пункт "Порубне“, від румунських прикордонників отримано інформацію про умовне розділення територій країн Європи на зони ризику. Під час в’їзду до Румунії з зон ризику, осіб направляють до представників МОЗ Румунії для проведення перевірочних заходів в карантинній зоні протягом 7 днів. У разі відмови — особа не пропускається та повертається зворотно. Відповідно до отриманої інформації на даний час Україна до зон ризику не входить”, — повідомили в ДПСУ.
Загалом від 25 лютого цього року, українські прикордонники перевірили вже понад 1,76 млн громадян. У результаті, виявлено 40 осіб з підвищеною температурою, 18 з них ізольовано для проведення медико-санітарних заходів.
Як повідомляв УНН, трьох пасажирів, які прилетіли з Мілану до Києва, доставили в лікарню, де перевірили на коронавірус. Вірусу SARS-nCoV-2019 у зазначених осіб виявлено не було.