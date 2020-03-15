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В Украине появилась интерактивная карта работы пунктов пропуска

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Новая таможня запустила интерактивную карту, на которой определено, какие именно пункты пропуска на время карантина находятся в рабочем состоянии, а какие закрыты. Об этом написал в Facebook глава Гостаможни Максим Нефедов, информирует УНН.

"Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению заноса и распространению коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, на карте красным определены пункты пропуска, которые не работают, а зеленым работающие. Отдельно указаны те, на которых приостановлено пешеходное сообщение.

Также Нефедов рассказал, как попасть в Украины из соседних стран:

В Украину из Польши можно попасть только на автомобиле через ПП "Рава-Русская" и ПП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом не получится. Несколько автобусов стоят в очереди с польской стороны, но пока не ясно, выпустят ли их поляки.

Из Словакии - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не получится.

Из Венгрии - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом.

Из Молдовы - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

Из Беларуси - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.

Из Румынии - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. (Автомобильный ПП "Солотвино" закрыт).

"Грузовых перевозок это не касается", - добавил Нефедов.

Напомним, в Государственной таможенной службе рассказали актуальную информацию об имеющемся сообщении с другими странами и работу пунктов пропуска на границе как для граждан Украины, так и для представителей бизнеса.

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