У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію на пунктах пропуску з Польщею

ukru
04:30 • 7179 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 90704 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 155806 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 251780 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 253474 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 251154 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232939 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 202139 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185947 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146178 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.8 м/с
62 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 42598 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 24526 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 21659 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 43571 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 33172 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 251780 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 253474 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 251154 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232939 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 202138 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 81643 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 30154 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140801 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154317 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113641 перегляди
Актуальне
У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію на пунктах пропуску з Польщею

У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію на пунктах пропуску з Польщею

Київ • УНН

 • 39200 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Після запровадження як Україною, так і Польщею заходів через пандемію нової коронавірусної інфекції COVID-19, наразі на українсько-польському кордоні функціонує лише три пункти пропуску. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

"З сьогоднішньої доби, від 00:00, відповідно до розпорядження Кабміну, тимчасово закриті майже 100 пунктів пропуску з українського боку", - нагадав Демченко.

Він додав, що у майже 50 пунктах пропуску припиняється пішохідне сполучення, а також з 00:00 заборонено в’їзд в Україну іноземцям, за винятком окремих категорій.

"Ситуація на кордонах також ускладнюється тим, що подібні заходи здійснюють і суміжні країни. Зокрема, якщо розглядати напрямок кордону з Польщею, польська сторона від вчора, 00:00, закрила низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Фактично і вчора, і на даний момент, функціонує три пункти пропуску: "Рава-Руська – Хребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ", - розповів речник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як діяти українцям за кордоном та на Батьківщині: рекомендації МЗС.

З його слів, через зменшену кількість пунктів пропуску весь потік людей, які намагаються перетнути українсько-польський кордон на в’їзд та виїзд з України, йде виключно на цих напрямках, що призводить до збільшення черг.

"Якщо розглядати пункти пропуску "Рава-Руська" і "Ягодин", то ніяких проблем там не було. Ускладнення було на напрямку українського пункту пропуску "Краківець", з польського боку "Корчова", - зазначив співрозмовник.

Він повідомив, що через те, що припинене пішохідне сполучення на пункті пропуску "Шегині – Медика", то люди, які намагались у пішому порядку перетнути кордон, всі направились на польський пункт пропуску "Корчова", де категорія пункту пропуску – автомобільна.

"Коли відбулось накопичення людей у пішому порядку, то спочатку польська сторона розподіляла людей у транспортні засоби, переважно в автобуси, які слідували в напрямку України. В подальшому українські прикордонники організували співпрацю з органами місцевої влади, ми погодили ситуацію із польською стороною… органи місцевої влади виділяють декілька автобусів, а польська сторона не заперечує в’їду на свою територію для того, щоб забрати людей, які у пішому порядку очікують на перетин кордону. Загалом відомо, що станом на ранок, у такий спосіб забрали близько 500 осіб", - розповів Демченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні з’явилася інтерактивна карта роботи пунктів пропуску.

На питання про те, чи можлива ситуація, коли хтось не встигне перетнути кордон, представник ДПСУ зазначив, що наразі "ситуація досить незвична, як для України, так і для Польщі".

"Але ми постійно відслідковуємо цю ситуацію. Звісно, якщо люди будуть накопичуватись на в’їзд у пішому порядку, то українська сторона буде проводити всі можливі заходи, аби забрати людей на в’їзд в Україну", - розповів Демченко.

"На 7 ранку було відомо про те, що ще близько 100 осіб на пункті пропуску "Корчова" очікують у пішому перетині кордону. Фактично, робота проводилась щодо того, щоб автобуси їх забирали. І також на "Корчовій" на в’їзд в Україну знаходилось близько 200 легкових автомобілей – за інформацією, наданою польською стороною. На виїзд на 7 ранку легкових транспортних засобів на всіх трьох напрямках не було значного скупчення", - додав він.

Нагадаємо, до 3 квітня із 230 прикордонних пунктів в Україні пропуску працюватиме 123, задля протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32