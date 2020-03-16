У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію на пунктах пропуску з Польщею

"З сьогоднішньої доби, від 00:00, відповідно до розпорядження Кабміну, тимчасово закриті майже 100 пунктів пропуску з українського боку", - нагадав Демченко.

Він додав, що у майже 50 пунктах пропуску припиняється пішохідне сполучення, а також з 00:00 заборонено в’їзд в Україну іноземцям, за винятком окремих категорій.

"Ситуація на кордонах також ускладнюється тим, що подібні заходи здійснюють і суміжні країни. Зокрема, якщо розглядати напрямок кордону з Польщею, польська сторона від вчора, 00:00, закрила низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Фактично і вчора, і на даний момент, функціонує три пункти пропуску: "Рава-Руська – Хребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ", - розповів речник.

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З його слів, через зменшену кількість пунктів пропуску весь потік людей, які намагаються перетнути українсько-польський кордон на в’їзд та виїзд з України, йде виключно на цих напрямках, що призводить до збільшення черг.

"Якщо розглядати пункти пропуску "Рава-Руська" і "Ягодин", то ніяких проблем там не було. Ускладнення було на напрямку українського пункту пропуску "Краківець", з польського боку "Корчова", - зазначив співрозмовник.

Він повідомив, що через те, що припинене пішохідне сполучення на пункті пропуску "Шегині – Медика", то люди, які намагались у пішому порядку перетнути кордон, всі направились на польський пункт пропуску "Корчова", де категорія пункту пропуску – автомобільна.

"Коли відбулось накопичення людей у пішому порядку, то спочатку польська сторона розподіляла людей у транспортні засоби, переважно в автобуси, які слідували в напрямку України. В подальшому українські прикордонники організували співпрацю з органами місцевої влади, ми погодили ситуацію із польською стороною… органи місцевої влади виділяють декілька автобусів, а польська сторона не заперечує в’їду на свою територію для того, щоб забрати людей, які у пішому порядку очікують на перетин кордону. Загалом відомо, що станом на ранок, у такий спосіб забрали близько 500 осіб", - розповів Демченко.

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На питання про те, чи можлива ситуація, коли хтось не встигне перетнути кордон, представник ДПСУ зазначив, що наразі "ситуація досить незвична, як для України, так і для Польщі".

"Але ми постійно відслідковуємо цю ситуацію. Звісно, якщо люди будуть накопичуватись на в’їзд у пішому порядку, то українська сторона буде проводити всі можливі заходи, аби забрати людей на в’їзд в Україну", - розповів Демченко.

"На 7 ранку було відомо про те, що ще близько 100 осіб на пункті пропуску "Корчова" очікують у пішому перетині кордону. Фактично, робота проводилась щодо того, щоб автобуси їх забирали. І також на "Корчовій" на в’їзд в Україну знаходилось близько 200 легкових автомобілей – за інформацією, наданою польською стороною. На виїзд на 7 ранку легкових транспортних засобів на всіх трьох напрямках не було значного скупчення", - додав він.

Нагадаємо, до 3 квітня із 230 прикордонних пунктів в Україні пропуску працюватиме 123, задля протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.