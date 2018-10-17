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В Госмолодежьжилье сообщили, кто имеет право участия в программе "Доступное жилье"

В Госмолодежьжилье сообщили, кто имеет право участия в программе "Доступное жилье"

Киев  •  УНН

 • 20422 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На участие в программе "Доступное жилье" имеют право граждане, которые находятся на квартирном учете или в течение последних трех лет не имели и не имеют жилья. Об этом сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный, передает корреспондент УНН.

"Прежде чем гражданину принять участие в программе, необходимо определиться, имеет ли право гражданин или семья на соответствующую государственную поддержку. И на такую ​​поддержку, согласно условиям постановления, имеют право граждане, которые либо находятся на квартирном учете, или в течение последних трех лет не имели в собственности жилья и не имеют на сегодняшний день, или, если такое жилье есть, но оно меньше, чем 13,65 квадратных метров жилой площади на каждого члена семьи - это норма установлена ​​Жилищным кодексом", - отметил он.

По его словам, кроме этого необходимым требованием участия в программе является размер совокупного дохода семьи, который не должен превышать трехкратного размера средней зарплаты в соответствующем регионе.

При этом он добавил, что в случае, если потенциальный участник программы отвечает всем требованиям программы, он может зарегистрироваться в ней - воспользовавшись онлайн-платформой на сайте Госмолодежьжилье, заполнив анкету и подав ее в соответствующий региональный отдел, или написав заявление в соответствующем региональном управлении регистрации.

Как сообщал УНН, решение о возобновлении программы поздравили в строительной отрасли.

В частности, президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир положительно оценил правительственное решение о возобновлении программы "Доступное жилье". Комментируя обновленную программу, президент Игорь Кушнир отметил, что "Киевгорстрой" всегда поддерживал и будет поддерживать любые усилия государства, направленные на то, чтобы как можно больше людей имели собственное жилье.

"Мы анализируем те изменения, которые ввел Кабмин - это и больший выбор недвижимости: как в возводимых домах, так и в уже сданных, и более широкие кредитные возможности за счет привлечения государственных банков, и расширенная категория участников программы, к которым прибавились вынужденные переселенцы и участники АТО. Все эти новации увеличивают шансы людей на собственное жилье. В целом, восстановление действия государственных жилищных программ говорит об укреплении экономики, которая сегодня уже может позволить финансово поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и, в целом, о развитии страны", - сказал Игорь Кушнир.

Напомним, 10 октября Кабинет министров Украины принял решение, которое разблокирует финансирование программы "Доступное жилье".

Согласно внесенным в программу "Доступное жилье" изменениям, ее участники смогут самостоятельно выбирать квартиру и банк, в котором будут обслуживаться.

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