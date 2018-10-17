У Держмолодьжитло повідомили, хто має право участі у програмі "Доступне житло"

"Перш ніж громадянину взяти участь у програмі, необхідно визначитись, чи має право громадянин або сім’я на відповідну державну підтримку. І на таку підтримку, відповідно до умов постанови, мають право громадяни, які або перебувають на квартирному обліку, або протягом останніх трьох років не мали у власності житла і не мають на сьогоднішній день, або, якщо таке житло є, але воно менше, ніж 13,65 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім’ї – ця норма встановлена Житловим кодексом", - зазначив він.

За його словами, окрім цього необхідною вимогою участі у програмі є розмір сукупного доходу родини, який не має перевищувати трикратного розміру середньої зарплати у відповідному регіоні.

При цьому він додав, що у випадку, якщо потенційний учасник програми відповідає всім вимогам програми, він може зареєструватися у ній - скориставшись онлайн-платформою на сайті Держмолодьжитло, заповнивши анкету і подавши її до відповідного регіонального відділу, або написавши заяву у відповідному регіональному управлінні реєстрації.

Як повідомляв УНН, рішення про відновлення програми привітали у будівельній галузі.

Зокрема, президент “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір позитивно оцінив урядове рішення про відновлення програми “Доступне житло”. Коментуючи оновлену програму, президент Ігор Кушнір зазначив, що “Київміськбуд” завжди підтримував і буде підтримувати будь-які зусилля держави, спрямовані на те, щоб якомога більше людей мали власне житло.

“Ми аналізуємо ті зміни, які запровадив Кабмін — це і більший вибір нерухомості: як у будинках, що зводяться, так і у вже зданих, і ширші кредитні можливості за рахунок залучення державних банків, і розширена категорія учасників програми, до яких додалися вимушені переселенці й учасники АТО. Всі ці новації збільшують шанси людей на власне житло. А загалом, відновлення дії державних житлових програм говорить про зміцнення економіки, яка сьогодні вже може дозволити фінансово підтримати людей, які потребують покращення житлових умов, і, в цілому, про розвиток країни”, — сказав Ігор Кушнір.

Нагадаємо, 10 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке розблокує фінансування програми "Доступне житло".

Відповідно до внесених у програму "Доступне житло" змін, її учасники зможуть самостійно обирати квартиру і банк, в якому будуть обслуговуватись.