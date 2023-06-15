В Гостаможслужбе объяснили, как происходит пропуск БПЛА через границу в Украину для нужд ВСУ

Детали

Без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины осуществляется:



Импорт и временный ввоз беспилотных летательных аппаратов и их частей, приведенных в позициях "9А012.а" и "9А112" Единого списка товаров двойного использования, приведенного в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением КМУ от 28.01.2004 № 86;



На период действия военного положения импорт беспилотных летательных аппаратов и их частей, приведенных в приложении к постановлению КМУ от 09.12.2022 № 1378 "О перечне товаров, на международные передачи (импорт) которых не распространяется действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» в период военного положения на территории Украины";



Исключение составляет, если условием поставки таких товаров в Украину является оформление украинской стороной государственных гарантий или товары, определенные разделом 1 приложения к этому постановлению КМУ от 09.12.2022 № 1378, содержат в своем составе изделие, отнесенное к позициям ML1.a, ML1.b, ML1.c, ML2.a, ML4.a приложения к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения, утвержденного постановлением КМУ от 20.11.2003 № 1807.



В Гостаможслужбе отметили, что поскольку большое количество товаров для ВСУ ввозится в Украину в качестве гуманитарной помощи, то согласно абзацу первому пункта 1 постановления КМУ от 01.03.2022 №174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения" на период действия военного положения, ввоз в Украину в качестве гуманитарной помощи, беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения и двойного использования осуществляется:



по месту пересечения таможенной границы Украины при условии представления в таможенные органы в бумажной или электронной форме декларации (по форме согласно приложению 1 к указанному постановлению КМУ от 01.03.2022 №174), заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар;



без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем, указанных в абзаце п’пятом настоящего пункта.



А вот ввоз в качестве гуманитарной помощи беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) ВОЕННОГО назначения, осуществляется:



при наличии представления в таможенные органы декларации и гарантийного письма конечного пользователя товаров, форма которого приведена в приложении 3 к указанному постановлению КМУ от 01.03.2022 №174.



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