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В Гостаможслужбе объяснили, как происходит пропуск БПЛА через границу в Украину для нужд ВСУ

Киев • УНН

 • 730888 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Государственной таможенной службе Украины дали разъяснения по осуществлению таможенного оформления БПЛА и их частей на нужды ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт службы, пишет УНН.

В Гостаможслужбе объяснили, как происходит пропуск БПЛА через границу в Украину для нужд ВСУ

Детали

Без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины осуществляется:

  • Импорт и временный ввоз беспилотных летательных аппаратов и их частей, приведенных в позициях "9А012.а" и "9А112" Единого списка товаров двойного использования, приведенного в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением КМУ от 28.01.2004 № 86;
  • На период действия военного положения импорт беспилотных летательных аппаратов и их частей, приведенных в приложении к постановлению КМУ от 09.12.2022 № 1378 "О перечне товаров, на международные передачи (импорт) которых не распространяется действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» в период военного положения на территории Украины";
  • Исключение составляет, если условием поставки таких товаров в Украину является оформление украинской стороной государственных гарантий или товары, определенные разделом 1 приложения к этому постановлению КМУ от 09.12.2022 № 1378, содержат в своем составе изделие, отнесенное к позициям ML1.a, ML1.b, ML1.c, ML2.a, ML4.a приложения к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения, утвержденного постановлением КМУ от 20.11.2003 № 1807.

В Гостаможслужбе отметили, что поскольку большое количество товаров для ВСУ ввозится в Украину в качестве гуманитарной помощи, то согласно абзацу первому пункта 1 постановления КМУ от 01.03.2022 №174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения" на период действия военного положения, ввоз в Украину в качестве гуманитарной помощи, беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения и двойного использования осуществляется:

  • по месту пересечения таможенной границы Украины при условии представления в таможенные органы в бумажной или электронной форме декларации (по форме согласно приложению 1 к указанному постановлению КМУ от 01.03.2022 №174), заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар;
  • без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем, указанных в абзаце п’пятом настоящего пункта.
  • А вот ввоз в качестве гуманитарной помощи беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) ВОЕННОГО назначения, осуществляется:
  • при наличии представления в таможенные органы декларации и гарантийного письма конечного пользователя товаров, форма которого приведена в приложении 3 к указанному постановлению КМУ от 01.03.2022 №174.

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