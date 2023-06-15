У Держмитслужбі пояснили, як відбувається пропуск БПЛА через кордон до України для потреб ЗСУ

Деталі

Без дозвільних документів Державної служби експортного контролю України здійснюється:



Імпорт і тимчасове ввезення безпілотних літальних апаратів та їх частин, що наведені у позиціях "9А012.а" та "9А112" Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86;



На період дії воєнного стану імпорт безпілотних літальних апаратів та їх частин, наведених у додатку до постанови КМУ від 09.12.2022 № 1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України";



Виняток становить, якщо умовою постачання таких товарів в Україну є оформлення українською стороною державних гарантій або товари, визначені розділом 1 додатка до цієї постанови КМУ від 09.12.2022 № 1378, містять у своєму складі виріб, віднесений до позицій ML1.a, ML1.b, ML1.c, ML2.a, ML4.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.



У Держмитслужбі зазначили, що оскільки велика кількість товарів для ЗСУ ввозиться в Україну в якості гуманітарної допомоги, то згідно з абзацом першим пункту 1 постанови КМУ від 01.03.2022 №174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" на період дії воєнного стану, ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів ЦИВІЛЬНОГО призначення та подвійного використання здійснюється:



за місцем перетину митного кордону України за умови подання до митних органів в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174), заповненої особою, що перевозить відповідний товар;



без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту.



А от ввезення у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) ВІЙСЬКОВОГО призначення, здійснюється:



за наявності подання до митних органів декларації та гарантійного листа кінцевого користувача товарів, форма якого, наведена у додатку 3 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174.



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