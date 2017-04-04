В Госкомтелерадио назвали даты официальных мероприятий Евровидение-2017

“Церемония открытия клуба Евровидение-2017 состоится 1 мая. Церемония открытия городка Евровидения состоится 4 мая. Церемония открытия пресс-центра состоится 29 апреля. Красная дорожка — основное событие состоится 7 мая. Работа городка стартует с 4 по 14 мая и работа клуба — с 1 до 14 мая”, - сообщил он.

Также он добавил, что председателем украинской делегации в этом году будет режиссер и журналист Александр Косаченко.

Как сообщал УНН, Украина отстает от плана подготовки Евровидения на 6-8 часов.