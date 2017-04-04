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У Держкомтелерадіо назвали дати офіційних заходів Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 12033 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час засідання колегії Держкомтелерадіо заступник голови Держкомтелерадіо Микола Білоус назвав дати офіційних заходів Євробачення-2017, передає кореспондент УНН.

“Церемонія відкриття клубу Євробачення-2017 відбудеться 1 травня. Церемонія відкриття містечка Євробачення відбудеться 4 травня. Церемонія відкриття прес-центру відбудеться 29 квітня. Червона доріжка - основна подія відбудеться 7 травня. Робота містечка стартує з 4 до 14 травня та робота клубу - з 1 до 14 травня”, — повідомив він.

Також він додав, що головою української делегації цього року буде режисер та телевізійник Олександр Косаченко.

Як повідомляв УНН, Україна відстає від плану підготовки Євробачення на 6–8 годин.

Українські Національні Новини

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