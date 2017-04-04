У Держкомтелерадіо назвали дати офіційних заходів Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час засідання колегії Держкомтелерадіо заступник голови Держкомтелерадіо Микола Білоус назвав дати офіційних заходів Євробачення-2017, передає кореспондент УНН.
“Церемонія відкриття клубу Євробачення-2017 відбудеться 1 травня. Церемонія відкриття містечка Євробачення відбудеться 4 травня. Церемонія відкриття прес-центру відбудеться 29 квітня. Червона доріжка - основна подія відбудеться 7 травня. Робота містечка стартує з 4 до 14 травня та робота клубу - з 1 до 14 травня”, — повідомив він.
Також він додав, що головою української делегації цього року буде режисер та телевізійник Олександр Косаченко.
Як повідомляв УНН, Україна відстає від плану підготовки Євробачення на 6–8 годин.