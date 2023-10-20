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В Госэтнополитики объяснили суть законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Киев • УНН

 • 273041 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф, предусматривает не религиозные ограничения, а прекращение негативного влияния религиозной организации с центрами влияния, которые находятся в стране, осуществляющей агрессию против Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, пишет УНН.

В Госэтнополитики объяснили суть законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Цитата

«Украина гордится тем, что у нас существует очень высокий уровень свободы совести. Украина всегда была прибежищем для людей, которые искали религиозной свободы. Они бежали в Украину из россии, из беларуси, из Средней Азии, с Северного Кавказа. Мы этим очень гордимся, как и тем, что у нас никогда никого не запрещали. И ничего мы запрещать не собираемся, кроме связи определенной религиозной организации с центрами влияния, которые находятся в стране, осуществляющей агрессию против Украины», - сказал Виктор Еленский.

Детали

В Верховной Раде было зарегистрировано более 10 законопроектов, которые так или иначе касались украинской православной церкви московского патриархата. И, по словам Еленского, законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф, – это единственный законопроект, который может действительно работать, а не быть политическим заявлением.

«Законопроект направлен на то, что если религиозная организация является связанной с центром влияния российской федерации, или в стране, которая осуществляет агрессию против Украины, тогда устанавливается религиоведческая экспертиза, это не из пальца высасывается», - отмечает он.

Если же эта связь будет установлена, то сначала к религиозной организации будет обращение с просьбой ее устранить. Если организации ничего не меняет, то дальше идет иск в суд. Суд, в свою очередь, уже имеет право остановить деятельность организации, которая связана с Москвой.

Напомним

19 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф. 

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