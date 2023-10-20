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У Держетнополітики пояснили суть законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф

Київ • УНН

 • 273041 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Законопроект про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, передбачає не релігійні обмеженні, а припинення негативного впливу релігійної організації з центрами впливу, які знаходяться в країні, що здійснює агресію проти України. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, пише УНН.

У Держетнополітики пояснили суть законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф

Цитата

«Україна пишається тим, що в нас існує дуже високий рівень свободи совісті. Україна завжди була прихистком для людей, які шукали релігійної свободи. Вони бігли до України з росії, з білорусі, з Середньої Азії, з Північного Кавказу. Ми цим дуже пишаємось, як і тим, що у нас ніколи нікого не забороняли. І нічого ми забороняти не збираємось, крім зв'язку певної релігійної організації з центрами впливу, які знаходяться в країні, що здійснює агресію проти України»,- сказав Віктор Єленський.

Деталі

В Верховній Раді було зареєстровано понад 10 законопроектів, які так або інакше стосувалися української православної церкви московського патріархату. І, за словами Єленського, законопроект про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, – це єдиний законопроект, який може дійсно працювати, а не бути політичною заявою.

«Законопроект спрямований на те, що якщо релігійна організація є пов'язаною з центром впливу російської федерації, або в країні, яка здійснює агресію проти України, тоді встановлюється релігієзнавча експертиза, це не з пальця висмоктується», - зазначає він.

Якщо ж цей зв'язок буде встановлено, то спочатку до релігійної організації буде звернення з проханням його усунути. Якщо організації нічого не змінює, то далі йде позов до суду. Суд, своєю чергою, уже має право зупинити діяльність організації, яка пов’язана з москвою.

Нагадаємо

19 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з рф. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УПЦ (МП) відреагували на ухвалення в першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф

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