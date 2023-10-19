В УПЦ МП відреагували на ухвалення в першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Українській православній церкві московського патріархату заявили, що прийнятий парламентом про заборону релігійних організацій, які повʼязані з російською федерацією, потребує доопрацювання, повідомляє УНН із посиланням на заяву УПЦ МП.
Цитата
"Проголосований в першому читанні Радою законопроект 8371 — це ще не прийнятий закон, а проект, який не відповідає Європейській конвенції з прав людини і Конституції України", - йдеться у заяві УПЦ МП.
Деталі
В УПЦ МП вважають, що законопроєкт потребує доопрацювання, оскільки «порушує право на свободу віросповідання і містить суттєві недоліки юридичної техніки та не відповідає Європейській конвенції з прав людини і Конституції України».
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з рф.