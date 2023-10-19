В УПЦ МП отреагировали на принятие в первом чтении законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украинской православной церкви московского патриархата заявили, что принятый парламентом о запрете религиозных организаций, которые связаны с российской федерацией, требует доработки, сообщает УНН со ссылкой на заявление УПЦ МП.
Цитата
"Проголосованный в первом чтении Радой законопроект 8371 — это еще не принятый закон, а проект, который не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины", - говорится в заявлении УПЦ МП.
Детали
В УПЦ МП считают, что законопроект требует доработки, поскольку «нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники и не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины».
Напомним
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф.