В госдепе США напомнили Украине о необходимости оставаться на пути реформ

"Это огромный приоритет для госсекретаря (Рекса Тиллерсона - ред.), он неоднократно заявлял об этом. Я также должен отметить это, аплодируя украинской Раде, правительству и народу относительно тех огромных успехов, которых они достигли в реформах в период с 2014 года", - сказал он.

По словам У.Митчелла, никто не мог себе представить такого прогресса, которого Украина достигла за такой короткий промежуток времени.

"Госсекретарь Тиллерсон отметил как один из основных приоритетов обеспечение того, что украинцы, привлечение украинцев к тому, чтобы оставаться на пути реформ не только в некоторых более простых областях, где мы видим прогресс, но и реформ в более сложных структурных областях. Это особенно касается антикоррупционного суда, создания антикоррупционного суда и реформы энергетического сектора, в частности, в отношении газовых тарифов, которые необходимы Украине для соблюдения условий для следующего транша МВФ", - отметил он.

С его слов, он неоднократно поднимал эту тему в переговорах с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и главой ВР Андреем Парубием.

"Мы также очень тесно сотрудничаем с МВФ, чтобы убедиться, что наши позиции согласованы", - добавил он.

Он также положительно оценил шаги Украины относительно пенсионной реформе, относительно формирования Нафтогазом наблюдательного совета, привержености украинского правительства относительно газовых тарифов.

Напомним, США планируют ввести новые санкции в отношении РФ.