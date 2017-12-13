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У держдепі США нагадали Україні про необхідність залишатися на шляху реформ

У держдепі США нагадали Україні про необхідність залишатися на шляху реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одним із пріоритетів державного секретаря США Рекса Тіллерсона є залучення українців до того, щоб залишатися на шляху реформ, особливо створення антикорупційного суду і реформи енергетичного сектора, зокрема, щодо газових тарифів. Про це на комітетських слуханнях в сенаті США заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл, передає УНН.

"Це величезний пріоритет для держсекретаря (Рекса Тіллерсона - ред.), він неодноразово заявляв про це. Я також повинен відзначити це, аплодуючи української Раді, уряду і народу щодо тих величезних успіхів, яких вони досягли в реформах в період з 2014 року", - сказав він.

За словами В.Мітчелла, ніхто не міг собі уявити такого прогресу, якого Україна досягла за такий короткий проміжок часу.

"Держсекретар Тіллерсон зауважив як один з основних пріоритетів забезпечення того, що українці, залучення українців до того, щоб залишатися на шляху реформ не лише в деяких більш простих областях, де ми бачимо прогрес, але і реформ в більш складних структурних областях. Це особливо стосується антикорупційного суду, створення антикорупційного суду і реформи енергетичного сектора, зокрема, щодо газових тарифів, які необхідні Україні для дотримання умов для наступного траншу МВФ", - зазначив він.

З його слів, він неодноразово порушував цю тему в переговорах з Президентом України Петром Порошенко, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і главою ВР Андрієм Парубієм.

"Ми також дуже тісно співпрацюємо з МВФ, щоб переконатися, що наші позиції узгоджені", - додав він.

Він також позитивно оцінив кроки України щодо пенсійної реформи, щодо формування у Нафтогазі наглядової ради, прихильності українського уряду щодо газових тарифів.

Нагадаємо, США планують ввести нові санкції щодо РФ.

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