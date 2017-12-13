У держдепі США нагадали Україні про необхідність залишатися на шляху реформ

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одним із пріоритетів державного секретаря США Рекса Тіллерсона є залучення українців до того, щоб залишатися на шляху реформ, особливо створення антикорупційного суду і реформи енергетичного сектора, зокрема, щодо газових тарифів. Про це на комітетських слуханнях в сенаті США заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл, передає УНН.