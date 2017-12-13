У держдепі США нагадали Україні про необхідність залишатися на шляху реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одним із пріоритетів державного секретаря США Рекса Тіллерсона є залучення українців до того, щоб залишатися на шляху реформ, особливо створення антикорупційного суду і реформи енергетичного сектора, зокрема, щодо газових тарифів. Про це на комітетських слуханнях в сенаті США заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл, передає УНН.
"Це величезний пріоритет для держсекретаря (Рекса Тіллерсона - ред.), він неодноразово заявляв про це. Я також повинен відзначити це, аплодуючи української Раді, уряду і народу щодо тих величезних успіхів, яких вони досягли в реформах в період з 2014 року", - сказав він.
За словами В.Мітчелла, ніхто не міг собі уявити такого прогресу, якого Україна досягла за такий короткий проміжок часу.
"Держсекретар Тіллерсон зауважив як один з основних пріоритетів забезпечення того, що українці, залучення українців до того, щоб залишатися на шляху реформ не лише в деяких більш простих областях, де ми бачимо прогрес, але і реформ в більш складних структурних областях. Це особливо стосується антикорупційного суду, створення антикорупційного суду і реформи енергетичного сектора, зокрема, щодо газових тарифів, які необхідні Україні для дотримання умов для наступного траншу МВФ", - зазначив він.
З його слів, він неодноразово порушував цю тему в переговорах з Президентом України Петром Порошенко, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і главою ВР Андрієм Парубієм.
"Ми також дуже тісно співпрацюємо з МВФ, щоб переконатися, що наші позиції узгоджені", - додав він.
Він також позитивно оцінив кроки України щодо пенсійної реформи, щодо формування у Нафтогазі наглядової ради, прихильності українського уряду щодо газових тарифів.
Нагадаємо, США планують ввести нові санкції щодо РФ.