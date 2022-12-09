В Госдепе сравнили действия оккупантов в Украине с тактикой ИГИЛ в Сирии и Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские оккупанты в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛ в Сирии и Ираке. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
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«От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, а также тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома», - сообщил он во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США.
Детали
По словам Тирре, разминирование в Украине является наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Пока команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.
Государственный департамент США выделил 91,5 млн долларов в помощь Украине с разминированием. Денежные средства направляют на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования а также обеспечения работы команд по разминированию.
Дополнение
Европейский Союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что после освобождения территорий сразу к работе приступают саперы, разминирующие деоккупированные земли. Он заявил, что оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.