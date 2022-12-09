В Госдепе сравнили действия оккупантов в Украине с тактикой ИГИЛ в Сирии и Ираке

Цитата



«От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, а также тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома», - сообщил он во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США.



Детали



По словам Тирре, разминирование в Украине является наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Пока команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Государственный департамент США выделил 91,5 млн долларов в помощь Украине с разминированием. Денежные средства направляют на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования а также обеспечения работы команд по разминированию.

Дополнение

Европейский Союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что после освобождения территорий сразу к работе приступают саперы, разминирующие деоккупированные земли. Он заявил, что оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.