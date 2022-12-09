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В Госдепе сравнили действия оккупантов в Украине с тактикой ИГИЛ в Сирии и Ираке

Киев • УНН

 • 1321301 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские оккупанты в Украине используют такую ​​же тактику, как террористы ИГИЛ в Сирии и Ираке. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки. 

Цитата

«От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, а также тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома», - сообщил он во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США.

Детали

По словам Тирре, разминирование в Украине является наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Пока команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Государственный департамент США выделил 91,5 млн долларов в помощь Украине с разминированием. Денежные средства направляют на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования а также обеспечения работы команд по разминированию.

Дополнение

Европейский Союз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что после освобождения территорий сразу к работе приступают саперы, разминирующие деоккупированные земли. Он заявил, что оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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