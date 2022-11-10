Зеленський розповів, що відбувається на деокупованих територіях після звільнення

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Зеленський повідомив, що перше й базове, що відбувається після деокупації територій – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

"Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв"

Як зазначив Гарант, передусім розміновуються будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Проте окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси.

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"На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території... Тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км. Зокрема це й у найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про звільнення ще 41 населеного пункту у Херсонській області.