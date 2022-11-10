Зеленский рассказал, что происходит на деоккупированных территориях после освобождения

Детали

Зеленский сообщил, что первое и базовое происходящее после деоккупации территорий – это разминирование. Оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев" - сказав Зеленский.

Как отметил Гарант, прежде всего разминируются дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей. Однако оккупанты пройдут все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса.

Цитата

"На пике минного загрязнения в Украине мы имели 300 тыс. кв. км опасной для жизни территории... Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. кв. км. В частности, это и в самых сложных местах – там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит минирований перед своим уходом, как сейчас в Херсоне", - добавил Зеленский.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил об освобождении еще 41 населенного пункта в Херсонской области.