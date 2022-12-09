У Держдепі порівняли дії окупантів в Україні з тактикою ІДІЛ у Сирії та Іраку

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«Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок», - повідомив він під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США.



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За словами Тірре, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Державний департамент США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування.

Доповнення

Європейський Союз додатково виділить 1 мільйон євро на проведення розмінування в Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після звільнення територій відразу до роботи приступають сапери, які розміновують деокуповані землі. Він заявив, що окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.