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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Держдепі порівняли дії окупантів в Україні з тактикою ІДІЛ у Сирії та Іраку

У Держдепі порівняли дії окупантів в Україні з тактикою ІДІЛ у Сирії та Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські окупанти в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛ у Сирії та Іраку. Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки. 

Цитата

«Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок», - повідомив він під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США.

Деталі

За словами Тірре, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Державний департамент США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування.

Доповнення

Європейський Союз додатково виділить 1 мільйон євро на проведення розмінування в Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після звільнення територій відразу до роботи приступають сапери, які розміновують деокуповані землі. Він заявив, що окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

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