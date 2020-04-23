В Госавиаслужбе назвали количество аварийных ситуаций при посадке самолетов в 2019 году

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В 2019 году во время посадки самолетов на территории Украины произошло 1 авиационное происшествие и 3 серьезных инцидента. Об этом в ответе на запрос корреспондента УНН сообщили в Государственной авиационной службе Украины.

"В данном ответе отобраны авиационные происшествия и серьезные инциденты, которые произошли на этапах захода на посадку и выполнения посадки воздушного судна в связи с критичностью последствий указанных классов событий в отношении инцидентов и происшествий, которые обычно не имеют существенного непосредственного влияния на безопасность полетов (например, ослепление лазером и т.д.) ... Одновременно в 2019 году на территории Украины произошло 1 авиационное происшествие и 3 серьезных инцидента на этапах захода на посадку и посадки при выполнении рейсов воздушной перевозки пассажиров и/или грузов", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что авиационное происшествие произошло 4 октября во время выполнения рейса из Испании во Львов.

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"На конечном этапе захода на посадку на аэродроме Львов в условиях тумана самолет Ан-12БК, государственный регистрационный знак UR-CAH эксплуатируемый ЧАО "Авиакомпания "Украина-Аэроальянс" (Украина), снизился ниже глиссады, в результате чего столкнулся с деревьями и упал на землю. Вследствие авиационного происшествия погибли пять членов летного экипажа. Двое авиационных техников и один служебный пассажир получили серьезные телесные повреждения. Воздушное судно разрушено", - указано в ответе на запрос.

Сообщается, что расследование катастрофы проводится Национальным бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины (НБРГА). Сейчас опубликовано предварительный отчет по результатам расследования, что не определяет перечень причин и сопутствующих факторов, приведших к возникновению события.

Серьезный инцидент произошел во время выполнения рейса из Турции во Львов 18 мая. При снижении самолета возникла разгерметизация салона, экипаж сразу объявил сигнал бедствия и применил процедуру экстренного снижения. В процессе снижения выпали кислородные маски. Посадка была выполнена благополучно на аэродроме Львов.

Второй серьезный инцидент произошло 12 июля во время выполнения рейса из Беларуси в Киев. Воздушное судно после выполнения посадки в аэропорту Киев (Жуляны) выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Была проведена эвакуация пассажиров, пассажиры и экипаж не пострадали. Незначительные повреждения получил самолет и элементы посадочной полосы.

"Согласно Окончательного отчета по расследованию серьезного инцидента с самолетом B-737-300 EW-336PA, опубликованного НБРГА, определены следующие причины серьезного инцидента: приземление самолета на расстоянии 970 метров от смещенного порога ВПП 26 из включенным автоматом тяги, который за счет увеличения режима работы двигателей поддерживал установленную скорость полета по глиссаде, что привело к увеличению подъемной силы после увеличения угла тангажа при выравнивании и, как следствие, попадание самолета в режим длительного зависания (FLARE) над ВПП", - указано в ответе на запрос.

Отмечается, что также возникновению инцидента способствовали метеорологические условия, динамическое глиссирование и глиссирование из-за перегрева резины и не использование реверса тяги до полной остановки самолета.

Третий серьезный инцидент произошел 21 ноября во время выполнения рейса из Стамбула в Одессу. После посадки в аэропорту Одесса во время пробега произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы.

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В результате происшествия самолет получил значительные повреждения носовой части фюзеляжа и левого двигателя. Никто из пассажиров и членов экипажа телесных повреждений не получили.

Отмечается, что в 2019 году не зарегистрировано ни одного авиационного происшествия и серьезных инцидентов на этапах захода на посадку и посадки при выполнении рейсов украинскими самолетами.

Также указано, что в 2020 году не зарегистрировано ни одного авиационного происшествия и серьезных инцидентов на этапах захода на посадку и посадки при выполнении рейсов воздушной перевозки пассажиров или груза на территории Украины, а также ее самолетов за пределами страны.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

Как сообщал УНН, Украина до сих пор не получила черные ящики со сбитого самолета МАУ, переговоры с Ираном продолжаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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