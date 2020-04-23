У Державіаслужбі назвали кількість аварійних ситуацій під час посадки літаків у 2019 році

“У даній відповіді відібрано авіаційні події та серйозні інциденти, що сталися на етапах заходження на посадку та виконання посадки повітряним судном у зв’язку з критичністю наслідків зазначених класів подій по відношенню до інцидентів та надзвичайних подій, які зазвичай не мають істотного безпосереднього впливу на безпеку польотів (наприклад, засліплення лазером, тощо)... Водночас у 2019 році на території України сталися 1 авіаційна подія та 3 серйозних інциденти на етапах заходження на посадку та посадки при виконанні рейсів з повітряного перевезення пасажирів та/або вантажу”, — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що авіаційна подія сталася 4 жовтня під час виконання рейсу з Іспанії до Львова.

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“На кінцевому етапі заходження на посадку на аеродромі Львів в умовах туману літак Ан-12БК, державний реєстраційний знак UR-CAH, що експлуатується ПрАТ “Авіакомпанія „Україна-Аероальянс“ (Україна), знизився нижче глісади, внаслідок чого зіткнувся з деревами та впав на землю. Внаслідок авіаційної події загинули п’ять членів льотного екіпажу. Двоє авіаційних техніків та один службовий пасажир отримали серйозні тілесні ушкодження. Повітряне судно зруйноване”, — вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що розслідування катастрофи проводиться Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України (НБРЦА). Наразі опубліковано попередній звіт за результатами розслідування, який не визначає перелік причин та супутніх факторів, що призвели до виникнення події.

Серйозний інцидент стався під час виконання рейсу з Туреччини до Львова 18 травня. Під час зниження літака виникла розгерметизація салону, екіпаж одразу оголосив сигнал лиха і застосував процедуру екстреного зниження. В процесі зниження випали кисневі маски. Посадку було виконано благополучно на аеродромі Львів.

Другий серйозний інцидент стався 12 липня під час виконання рейсу з Білорусі до Києва. Повітряне судно після виконання посадки в аеропорту Київ (Жуляни) викотилося за межі злітно-посадкової смуги.

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Була проведена евакуація пасажирів, пасажири та екіпаж не постраждали. Незначні пошкодження отримав літак та елементи посадкової смуги.

“Згідно Остаточного звіту з розслідування серйозного інциденту з літаком B-737-300 EW-336PA, опублікованого НБРЦА, визначено наступну причину серйозного інциденту: приземлення літака на відстані 970 метрів від зміщеного порогу ЗПС 26 через ввімкнений автомат тяги, який за рахунок збільшення режиму роботи двигунів підтримував встановлену швидкість польоту по глісаді, що призвело до збільшення підйомної сили після збільшення кута тангажу при вирівнюванні і, як наслідок, потрапляння літака у режим тривалого зависання (FLARE) над ЗПС”, — вказано у відповіді на запит.

Зазначається, що також виникненню інциденту сприяли метеорологічні умови, динамічне глісирування та глісируванням через перегрів гуми та не використання реверсу тяги до повної зупинки літака.

Третій серйозний інцидент стався 21 листопада під час виконання рейсу зі Стамбулу в Одесу. Після посадки в аеропорту Одеса під час пробігу сталося викочування повітряного судна за межі злітно-посадкової смуги.

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Внаслідок події літак отримав значні пошкодження носової частини фюзеляжу та лівого двигуна. Ніхто з пасажирів та членів екіпажу тілесних ушкоджень не зазнали.

Зазначається, що у 2019 році не зареєстровано жодних авіаційних подій та серйозних інцидентів на етапах заходження на посадку та посадки під час виконання рейсів українськими літаками.

Також вказано, що у 2020 році не зареєстровано жодних авіаційних подій та серйозних інцидентів на етапах заходження на посадку та посадки при виконанні рейсів з повітряного перевезення пасажирів чи вантажу на території України, а також її літаків поза межами країни.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

Як повідомляв УНН, Україна досі не отримала чорні скриньки зі збитого літака МАУ, перемовини з Іраном тривають.