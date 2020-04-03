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Україна досі не отримала "чорні скриньки" збитого літака МАУ: перемовини з Іраном тривають

Україна досі не отримала "чорні скриньки" збитого літака МАУ: перемовини з Іраном тривають

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна поки не отримала "чорні скриньки" літака МАУ, збитого в Ірані, проте у МЗС працюють над цим за кількома напрямками. Перемовини тривають. Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Так, з Іраном перемовини тривають, міністр назвав це “часом тихої дипломатії”. МЗС працює над тим, щоб отримати контроль над скриньками.

“В сухому залишку — скриньки в Ірані. Ми їх поки що не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою з цього питання. Наша мета — отримати скриньки. Мета номер 2 — чітко виписати і погодити з Іраном механізми юридичної відповідальності. Мета 3 — реалізація досягнутих домовленостей”, — заявив він.

Кулеба зазначив, що є два треки руху в цьому питанні: дипломатично-юридичний, там де міністерство веде перемовини з Іраном і обговорює юридичні аспекти, а другий трек — авіаційно-технічний — це те, що робить комісія з питань розслідування авіаційних катастроф.

Нагадаємо, що Канада підтвердила намір Ірану передати Україні "чорні скриньки" збитого Boeing.

Літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

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